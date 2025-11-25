Sepulchral: veröffentlichen neue Single „Abandoned Feretrum“ vom zweiten Album

Sepulchral haben einen weiteren Song aus ihrem zweiten Album Beneath The Shroud veröffentlicht, das am 5. Dezember 2025 über Soulseller Records erscheint.

Hier könnt ihr euch Abandoned Feretrum anhören:

Sepulchral erheben sich erneut aus dem Grabhügel und reißt mit elf Songs abgefahrenen, verrotteten und rostigen Death Metals alles in Stücke. Das zweite Album dieser baskischen Band ist ein fauliges Amalgam aus Verfall, das euch durch den Dreck kriechen und um euer Leben flehen lassen wird!

Gemischt und gemastert von Gorka Pérez. Das Cover-Artwork stammt von Luciana Nedelea. Mehr Informationen zu Sepulchral und ihrem kommenden Album Beneath The Shroud findet ihr hier:

Sepulchral online

https://www.facebook.com/sepulchraldeathmetal

https://www.instagram.com/sepulchral.osdm