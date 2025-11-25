Obscurity: neues Album „Ascheregen“ erscheint im Januar 2026 über Trollzorn Records

Die deutsche Band Obscurity hat ihr neues, insgesamt zehntes Studioalbum Ascheregen angekündigt. Es erscheint am 29. Januar 2026 über Trollzorn Records auf CD, Vinyl und digital.

Die erste Single Ketzerjagd kann hier mit Musikvideo gestreamt werden:

Seit dem letzten Album Skogarmaors gab es innerhalb der Band einige bedeutende Besetzungswechsel. Daher überrascht es nicht, dass Ascheregen sowohl neue musikalische Elemente als auch bewährte Stärken vereint. Mit dieser neuen Kraft verfolgt das Quartett um Bandgründer Agalaz ein klares Ziel: vorwärts wie die Hölle!

Die Hörer erwartet die gewohnt kraftvolle Mischung aus melodischem Death/Viking Metal, diesmal jedoch mit einer schärferen Black-Metal-Note. Diese zusätzliche Schärfe ermöglicht es Obscurity, Melodie und Intensität weiter zu steigern. Folglich nähert sich Ascheregen musikalisch der Richtung ihrer Alben Tenkterra und Vintar an.

Produziert von Tim Schuldt und Obscurity in den 4CN Studios. Layout und Cover von Jan Yrlund / Darkgrove Design.

Obscurity sind:

Agalaz – Gesang

Isarn – Schlagzeug

Grimnir – Gitarren

Njalvar – Gitarren

Vidar – Bass

Obscurity online:

https://www.facebook.com/obscuritybergischland

https://www.instagram.com/obscurity_official