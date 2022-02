True North: Rock-Coverversion von „Stay“ feat. Loveless veröffentlicht

True North haben sich mit Loveless aus Los Angeles zusammengetan, um uns ein echtes Rock-Cover des Hits Stay von Justin Bieber und The Kid Laroi zu liefern!

Hört/seht euch noch einmal den vorherigen Song Your Confession feat. Kellin Quinn https://truenorth.lnk.to/YourConfession an, der aus dem ersten Album der Band ausgekoppelt ist, und der an den Erfolg der vorherigen Single Save Me https://truenorth.lnk.to/saveme anknüpft, nachdem Your Confession mehr als 300k Streams erzielte. Das Debütalbum von True North, dem jungen Quintett aus Los Angeles, wird über Out Of Line Music (Being As An Ocean, Betraying The Martyrs, Novelists FR, Combichrist) veröffentlicht.

True North:

Tim Beken – Lead Vocals

Michael Cisterna – Drums

Joel Ferber – Lead Guitar, Production

Sean Hansen – Rhythm Guitar, Vocals

Morgan Kibler – Bass

