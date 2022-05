True North: veröffentlichen „Not Alone“ Single & Video

Not Alone ist der Opener des mit Spannung erwarteten Debütalbums Out Loud von True North aus Los Angeles.

Schaut euch den Not Alone Visualizer hier dazu an:

„Die neue Single Not Alone ist ein Song über das Gefühl von Verlust. Der Song handelt von dem Moment, in dem man merkt, dass man nicht mehr der Lebensgefährte eines anderen Menschen ist, und vermittelt ein Gefühl der Verzweiflung über die Vergangenheit, aber auch eine Sehnsucht, wieder zu entdecken, wer man ist. Letztendlich fordert es den Hörer auf, den Mut nicht zu verlieren und sich daran zu erinnern, dass man nicht alleine ist“, sagt Tim, der Sänger von True North, und gibt einen Ausblick auf die Veröffentlichung des Debütalbums: „Das Album enthält alle Inspirationsquellen, die True North aufgebaut haben, voller fesselnder lyrischer Themen und mitreißender Musik, die an vergangene Jahrzehnte erinnert, jedoch mit einer noch nie dagewesenen melodiösen Tiefe“.

Das erste Album des jungen Quintetts True North aus Los Angeles wird über Out Of Line Music (Being As An Ocean, Betraying The Martyrs, Novelists FR, Combichrist) veröffentlicht. Das Album Out Loud kann hier vorbestellt werden.

Out Loud Tracklist:

1. Not Alone

2. Your Confession

3. Save Me

4. Out Loud

5. Fix

6. Breaking Point

7. Underneath The Lines

8. Picture Perfect

9. Stalemate

10. Feel Anything

11. Center Frame

12. Gasoline

13. Forever (Bonustrack)

True North Line-Up:

Tim Beken – Lead Vocals

Michael Cisterna – Drums

Joel Ferber – Lead Guitar, Production

Sean Hansen – Rhythm Guitar, Vocals

Morgan Kibler – Bass

True North online:

https://www.facebook.com/itstruenorth

https://www.instagram.com/itstruenorth