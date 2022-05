Mob Rules: veröffentlichen neue Single, ein Tribut an Ronnie James Dio

Kaum ein Sänger hat die Rock & Metal-Welt so beeinflusst wie Ronnie James Dio. Dio war für viele Menschen ein Vorbild und hat so auch ebenfalls Mob Rules nachhaltig geprägt.

2005 waren Mob Rules Special Guest für Dios Master Of The Moon Tour im Hyde Park Osnabrück und hatten das Glück, Dio einmal persönlich treffen zu dürfen.

Denn im Anschluss kam es zu einer warmherzigen Begegnung, woraufhin 2009 gemeinsame Shows geplant waren, welche aber leider als Folge seiner Erkrankung nicht mehr realisiert werden konnten.

Zu Ronnie James Dios zwölften Todestag am 16. Mai soll die Erinnerung an diesen beeindruckenden Mann aufleben.

Sein Vermächtnis und die Erinnerung an ihn, haben bis heute nichts an ihrer Kraft und Bedeutung verloren und werden auch in Zukunft ein bedeutender Teil der Rock-Welt bleiben.

Long Live Rock ’n‘ Roll!

Gemischt und gemastert wurde der Song von Markus Teske (The New Roses, Vanden Plas), der bereits den Mix für das noch aktuelle Chart-Album Beast Reborn übernommen hat.

Mob Rules live 2022/2023:

2022

25.06. Weselberg – Sicking High Rock Festival

15.07. Offenwarden – Rock For Animal Rights

2023

16.04. Neukirchen – Sägewerk

20.04. Hamburg – Logo

21.04. Oldenburg – Cadillac

22.04. Dessau – Grüner Baum

29.04. Oberhausen – Resonanzwerk

30.04. Weiher – Live Music Hall

Touragentur: https://www.facebook.com/shockcityeurope/

Line Up:

• Klaus Dirks – Vocals

• Florian Dyszbalis – Guitars

• Sven Lüdke – Guitars

• Jan Christian Halfbrodt – Keyboards

• Markus Brinkmann – Bass

• Nikolas Fritz – Drums

fb.com/mobrulesband

mobrules.de