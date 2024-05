True North: veröffentlichen neue Single „Those Were The Days“ und kündigen US-Tour an mit Rivals

True North, das Alternative-Rock/Emo-Quintett aus Los Angeles, USA, hat die neue Single Those Were The Days featuring Bradley Walden von Emarosa veröffentlicht. Die Single, die über Out Of Line Music veröffentlicht wurde, wird von einem Musikvideo begleitet, welches die Atmosphäre eines entspannten Highschool- und Indie-Sommers einfängt.

Die Collab bringt True Norths charakteristischen Alt-Rock-Sound mit Waldens einzigartigem Gesangsstil zusammen und schafft einen einprägsamen Refrain, der sowohl gefühlvoll als auch hymnisch ist. Those Were The Days taucht das Publikum in eine ergreifende Erkundung von Nostalgie und der bittersüßen Natur der Erinnerung ein und fasst die Essenz der Reflexion und den Schmerz der Erinnerung zusammen, die wir manchmal verherrlichen. Es geht um die Momente, die wir für unbedeutend hielten, die sich aber als entscheidend herausstellten. Bradleys Gesang verleiht dem Stück Tiefe und macht es zu einer Reise durch die Korridore der Vergangenheit. True North touren nächsten Monat mit Rivals und Mvssie durch die USA.

True North:

Tim Beken – Leadgesang

Michael Cisterna – Schlagzeug

Joel Ferber – Leadgitarre, Produktion

Sean Hansen – Rhythmusgitarre, Gesang

Morgan Kibler – Bass

