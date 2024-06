Alterium: präsentieren brandneue Video Single „Hear My Voice“

Nach der erfolgreichen Veröffentlichung ihres von Fans und Kritikern gefeierten, ersten Studio Longplayers Of War And Flames (im März 2024 bei AFM Records hier erschienen), gefolgt von zahlreichen Live-Shows und Festival-Auftritten in Europa, haben die italienischen Power Metal Durchstarter von Alterium rund um Ausnahme-Sängerin Nicoletta Rosellini (Ex- Kalidia, Walk in Darkness) heute eine brandneue Video-Single online gestellt!

Über den Song Hear My Voice sagt Frontfrau Nicoletta Rosellini:

„Nach der Veröffentlichung unseres Debütalbums waren wir überwältigt von dem unglaublichen Feedback der Fans und Presse. Inspiriert durch diese Unterstützung beschlossen wir, einen neuen Song zu veröffentlichen, als herzliches „Dankeschön“ an alle, die an uns geglaubt haben.

Hear My Voice ist ein zutiefst persönlicher Song, der mir geholfen hat, die Vergangenheit hinter mir zu lassen und nach Besserem zu streben. Vollgepackt mit eingängigen Synthesizern, kraftvollen Gitarren und einem Refrain der zum Mitsingen einläd, ist der Song ein Muss für jeden Power Metal-Fan.“

Seht euch das neue Lyric-Video zum Track hier an:

Hear My Voice läuft ab sofort auf allen Streaming-Anbietern hier: https://alterium.bfan.link/hear-my-voice

Alterium Live:

Juli 6, 2024 – Spluga Celtica – Campodolcino, IT

Nov 2, 2024 – Brainstorm Fest – Apeldoorn, NL

Mehr Infos zu Alterium und ihrem neuen Album Of War And Flames findet ihr hier:

Alterium sind:

Nicoletta Rosellini – Gesang

Paolo Campitelli – Gitarre

Alessandro Mammola – Gitarre

Luca Scalabrin – Bass

Dario Gozzi – Schlagzeug

Alterium online:

https://instagram.com/alterium.band

https://www.tiktok.com/@alterium.band

https://www.facebook.com/alterium.band