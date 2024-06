Nifelheim: Compilation „Unholy Death“ erscheint am 04.07. auf „Darkness Shall Rise Productions“

Darkness Shall Rise Productions ist stolz darauf Nifelheims Compilation Unholy Death auf CD, Kassette und Vinyl-LP zu präsentieren. Die Kassettenversion wird am 6. Juni veröffentlicht, während die CD- und Vinylversionen am 4. Juli erscheinen werden.

Inspiriert von Hass und einigen der übelsten und düstersten Metal-Songs der 80er Jahre, entwickelten Schwedens verrückteste Zwillinge, Hellbutcher und Tyrant, Nifelheims einziges Demo, Unholy Death, das 1993 in der Hölle entstand.

Obwohl die auf diesem Demo verewigten Tracks schlecht aufgenommen und eher dilettantisch vorgetragen wurden, tragen sie bereits unverkennbar einige der Markenzeichen, für die die Band später verehrt werden sollte. Hellbutchers wahnsinniges, völlig besessenes Geschrei und ihr Songwriting-Talent und Sinn für Melodien machen das Demo zu einem Muss nicht nur für treue Verehrer der Band, sondern für jeden, der auf frühe Sodom, frühe Bathory oder Treblinka steht.

Speziell für diese Zusammenstellung haben Nifelheim einige Perlen aus ihrem Archiv ausgegraben, die diese Veröffentlichung zu etwas wirklich Außergewöhnlichem machen: Neben den vier Songs vom Demotape finden sich auf dieser Compilation vier weitere Originalsongs, zwei Intros und zwei Cover (Motörhead und Bathory) aus der gleichen Aufnahmesession. Insgesamt besteht Unholy Death aus 12 Titeln mit einer Spielzeit von fast 40 Minuten.

Die Tracks wurden von den Original-Masterbändern von Hellbutcher im Jahr 2024 neu abgemischt und von Patrick W. Engel im Temple Of Disharmony im Februar 2024 gemastert. Außerdem wurde ein sehr ausführliches Interview mit Tyrant und Hellbutcher geführt, das die frühen Tage der Band beleuchtet.

Seht euch hier das Video zum Album-Teaser an:

Infos zur Vorbestellung findet ihr hier.

Unholy Death – Tracklist:

1. Intro

2. Black Curse

3. Unholy Death

4. Satanic Sacrifice

5. Dawn Of The Dark Millennium

6. Witchfuck

7. Sodomizer

8. Possessed By Evil

9. The Devastation

10. Fuck Off

11. Mean Machine

12. Reaper

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

Nifelheim online:

https://www.facebook.com/Nifelheim.Official/

https://www.instagram.com/nifelheimofficial/