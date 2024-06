Daily Thompson & The Green Machine: am 27.06.24 live im Club Volta, Köln

Daily Thompson spielen in ihrem eigenen Kosmos aus Grunge, Psychedelic Rock und Blues. Die dabei entstehende Mischung erinnert an Stoner- oder Space-Rock, bleibt jedoch immer das ureigene Sound-Gebräu des Dortmunder Trios. Kaum von der gemeinsamen Tour mit Atomic Bitchwax zurück, legen sie aktuell Longplayer Nr. 6 vor.

Chuparosa bringt alle Stärken der Band zum Tragen und geht den nächsten Schritt. Zweistimmiger Gesang, große Melodien, gigantische Gitarrenwände. Alternative-Rock, Grunge, Spacerock, Stoner Rock – Daily Thompson bewegen sich zwischen den Stilen und perfektionieren dabei ihren eigenen Sound und Stil. Variierten die Vorgängeralben noch zwischen Heavyness, Space und Tiefenentspanntheit, schlichen sich zuletzt vermehrt auch Alternative Rock, Grunge und Psychedelic Blues in das Songmaterial der Band. Pixies, Dinosaur Jr oder Sonic Youth werden in 5, 6 Minuten Tracks zermalmt und durch den Big Muff Super Fuzz gejagt. Ein perfekt runtergekühlter Soundtrack für Isolation, Quarantäne und soziale Leere, ein kopfnickender Audio-Cruise durch leere Großstadtstraßen. Die Stücke auf dem neuem Album Chuparosa liefern jede Menge Querverweise auf eine Stadt namens Seattle und genau dort wurde das Album auch aufgenommen. Seit 2014 erscheint in regelmäßigen Abständen neues Material und dennoch sind Daily Thompson vor allem eine Liveband. Unzählige europaweite Touren, Festivals, Support-Shows ließen sie zu einer festen Größe in ihrer Szene werden. Und wenn man nicht als Band aktiv ist, fährt man als Merchandiser durch die Clubs oder veranstaltet selbst Konzerte.

Als Special Guest ist eine ganz besondere Band aus Israel am Start: The Great Machine.

Das Brüderpaar Aviran und Omer Haviv und ihr Freund und Schlagzeuger Michael Izaky sind schon lange in der Szene etabliert und haben einiges hinter sich. Eine herausragende Liveband, die Support Shows bei Ozzy Osbourne, Fu Manchu oder Patti Smith spielte, eine UK und Europa Tour mit All Them Witches, zahlreiche Festivals und hunderte eigene Shows. Die Liebe zum Rockzirkus scheint ungebrochen. Immer noch ist das Trio voller Lust auf die nächste Club Show unterwegs – und das hört man auch. Dabei ist der Anteil an endlosen Jam-Sessions und instrumentalen Passagen zurück gefahren worden, zugunsten klar arrangierter und schlagkräftiger Rocksongs. Die Produktion ihres aktuellen Albums Funrider ist kraftvoll, transparent und dennoch mit genug Dreck im Profil. Das Werk beeindruckt durch eingängige Songs zwischen High Speed Stoner, Punk, Hardcore, sludgy Psychedelic, Heavy Rock und 90er Grunge Rock.

Insgesamt ein Paket, das sich hören und sehen lassen kann und mit Sicherheit live erst recht sein komplettes Potential ausspielt!

Tourneeveranstalter: Sound Of Liberation

Lokaler Veranstalter: AllesGute.Live GmbH

