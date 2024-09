Daily Thompson: auf Tour mit Monster Magnet

Oh my gaaawd … wir müssen unseren Puls erst mal runterbringen und uns beruhigen. Daily Thompson supporten Spaceloard Motherf***ing Monster Magnet auf ihrer Europatour! 19 Shows, u.a. Manchester, London, Paris, Madrid, Mailand, Wien, Stockholm, aber auch eine ordentliche Anzahl Shows in Deutschland: Köln, Erfurt, Dresden, Stuttgart, München, Wiesbaden, Hamburg und als Abschluss in Berlin!

Also nicht nur hingehen, sondern pünktlich da sein!!!

Hier die kompletten Tourtermine von Daily Thompson:

14.09.2024 IT – Portoferraio – Elba Island / Neverending Festival

20.10.2024 DE – Lünen – Lükaz (Sonntags Matinee)

30.09.2024 FR – Paris / Le Trabendo *

01.10.2024 DE – Cologne / Carlswerk Victoria *

02.10.2024 DE – Erfurt / HsD *

04.10.2024 DE – Dresden / Alter Schlachthof *

05.10.2024 CH – Pratteln / Up In Smoke *

06.10.2024 DE – Stuttgart / LKA Longhorn *

07.10.2024 IT – Milan / Magazzini Generali *

09.10.2024 HR – Zagreb / Boogaloo Club *

10.10.2024 AT – Vienna / Simm City *

11.10.2024 DE – Munich / Theaterfabrik *

12.10.2024 DE – Wiesbaden / Schlachthof *

14.10.2024 DE – Hamburg / Grosse Freiheit 36 *

15.10.2024 DK – Copenhagen / Amager Bio *

16.10.2024 SE – Stockholm / Fallan *

18.10.2024 NL – Nijmegen / Doornroosje *

19.10.2024 NL – Leiden / Gebr. De Nobel *

22.10.2024 PL – Warsaw / Progresja *

23.10.2024 CZ – Ostrava / Barrak *

24.10.2024 DE – Berlin / Huxley`s Neue Welt *

* w/ Monster Magnet