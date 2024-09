Queen: das erweiterte, neu remasterte und gemixte Debutalbum von der Band erscheint am 25.10,2024

Mehr als ein halbes Jahrhundert nach seiner Veröffentlichung wurde das selbstbetitelte Debütalbum von Queen aus dem Jahr 1973 von Justin Shirley-Smith, Joshua J Macrae und Kris Fredriksson neu abgemischt und restauriert, um es so klingen zu lassen, wie die Band es immer wollte. In die neue Titelliste wurden alternative Aufnahmen, Demos und Live-Songs hinzugefügt, um die vollständigste Version dieses wichtigen Werks zu erstellen. Dies ist das erste Mal, dass ein Queen-Album einen neuen Stereo-Mix erhält.

Die 6CD + 1 LP Queen I Box enthält 63 Songs mit 43 neuen Abmischungen, darunter das Originalalbum in seiner ursprünglichen Reihenfolge, intime Aufnahmen von Queen im Studio, Demos, seltene Live-Tracks und bisher ungehörte Aufnahmen von Queens erstem Live-Auftritt in London im August 1970. Der Song Mad The Swine, der bei der Veröffentlichung von 1973 fehlte, wurde wieder an seinen ursprünglichen Platz in der Reihenfolge der Songs gesetzt. Ein 108-seitiges Buch mit handgeschriebenen Texten und Memorabilia begleitet die Veröffentlichung.

„Dies ist nicht einfach nur ein Remaster“, schreibt Brian May im Einleger der CD, “dies ist eine brandneue Neuauflage des gesamten Queen-Debütalbums aus dem Jahr 2024, das wir im Nachhinein in Queen I umbenannt haben.“

May erklärt weiter: „Alle Performances sind genauso, wie sie ursprünglich 1973 erschienen sind, aber jedes Instrument wurde überarbeitet, um die ‚Live‘-Umgebungsklänge zu erzeugen, die wir ursprünglich gerne verwendet hätten. Das Ergebnis ist Queen, wie es mit dem heutigen Wissen und der heutigen Technologie geklungen hätte – eine Premiere.“

„Queen I ist das Debütalbum, von dem wir immer geträumt haben.“

Queen starteten im Frühsommer 1970; aber erst nachdem Sänger Freddie Mercury, Gitarrist Brian May und Schlagzeuger Roger Taylor im Juli 1971 den Bassisten John Deacon gefunden hatten begannen erste Aufnahmen im Studio.

„Die ersten drei Jahre waren wirklich Glaube und Rauch“, sagt Roger Taylor. „Wir waren mittellos, aber wir glaubten fest an uns und hatten eine Menge Energie.“ Während Queen um Anerkennung kämpften, entwickelten sich ihre Musik und ihr Bühnenauftritt weiter. Wenn ihre Vorgängerband Smile eine Band für die späten 1960er Jahre war, dann ging es bei Queen um das Hier und Jetzt und das Morgen. Ihre Songs waren bereits mit gewaltigen Riffs, Chorharmonien und klassischen Schnörkeln gespickt.

Mit dem Einstieg von John Deacon sicherten sich Queen einen Vertrag mit Trident Audio Productions über die Produktion, die Veröffentlichung von Songs und das Management. Nachdem die Brüder Norman und Barry Sheffield die Demos der Band gehört hatten, erklärten sie sich bereit, die Aufnahmen des ersten Queen-Albums zu finanzieren, das sie dann potenziellen Plattenfirmen anboten. Den Sheffield-Brüdern gehörten auch die Trident Studios, eine hochmoderne Einrichtung im Londoner Stadtteil Soho, die bereits von Elton John und den Beatles genutzt worden waren und nur selten jungen Bands ohne Vertrag zur Verfügung stand. Die Popularität von Trident war so groß, dass das Studio in der Regel tagsüber ausgebucht war. Dies bedeutete, dass Queen nur während der so genannten Downtime aufnehmen konnten, also in den seltenen Momenten, in denen das Studio leer war, meist nachts.

Queen begannen im Mai 1972 mit der Arbeit an dem Album. Die Abende verbrachten sie damit, in Soho zu warten, bis das Studio frei war. Einige Stunden später kamen Queen erschöpft aus dem Trident heraus. „Wir arbeiteten die ganze Nacht hindurch, normalerweise bis 7 Uhr morgens, bis die Reinigungskräfte kamen“, erinnert sich Brian.

Und Roger ergänzt: „Wissen Sie, wir kamen erst dazu, nachdem Bowie Hunky Dory und The Rise And Fall Of Ziggy Stardust gemacht hatte – zwei großartige Alben, die er hintereinander aufnahm. Wir waren schon sehr froh, dort zu sein, aber wir kamen um drei Uhr morgens an und machten dann so viele Stunden weiter, wie wir kriegen konnten. Es war einfach eine Schinderei. Ich würde nicht sagen, dass es seelenzerstörend war, denn wir waren ziemlich zuversichtlich. Wir hatten eine Art angeborene, sanfte Arroganz, wir dachten, wir wären gut und ganz anders.“

Queen nahmen das Album mit den hauseigenen Co-Produzenten von Trident, John Anthony und Roy Thomas Baker, auf. Beide waren überzeugte Verfechter von Queen und hatten maßgeblich dazu beigetragen, dass die Band bei Trident unterschrieb. Allerdings gab es Probleme mit den Regeln und Vorschriften des Studios. Brian: „Wir hatten zwar eine großartige Technologie um uns herum, aber wir hatten nicht wirklich viel Freiheit, sie zu nutzen. Wir wurden als die neuen Jungs angesehen, die nichts wussten, und niemand wollte wirklich hören, wie wir die Dinge umsetzen wollten.“

Obwohl Queen noch relativ unerfahren waren, hatten sie bereits eine klare musikalische Vision. Doch die gewaltigen Gitarren- und Schlagzeugklänge, die sie in ihren Köpfen hörten, erwiesen sich als schwierig, um zwei Uhr nachts und auf dem studioeigenen Plexiglas-Schlagzeug nachzubilden, anstatt auf ihrem eigenen.

Roger: „Sie hatten diesen sehr toten Schlagzeugsound, und das war nie der Sound, den wir wollten. Sie hatten eine Schlagzeugkabine, und es war ein sehr bekannter Sound. dieser war irgendwie amerikanisch. Sehr trocken, ziemlich fett, toter Sound, was ich nicht wollte. Ich wollte die Trommeln schwingen hören, den Klang der Trommel hören. Ich hatte nicht einmal mein richtiges Schlagzeug dabei. Es war wirklich ein bisschen grob. So klang das Album nie so, wie wir es wollten.“ – “Wir wollten, dass alles so klingt, als wäre es direkt vor uns“, sagt Brian. „Wir hatten diesen unglaublichen Kampf, um das Schlagzeug aus der Kabine in die Mitte des Studios zu bekommen und die Mikrofone überall im Raum zu platzieren.“

Aber das war nicht der Weg von Trident. „Ich weiß noch, wie ich zu Roy Thomas Baker sagte: ‚Das ist nicht wirklich der Sound, den wir wollen’“, fährt Brian fort, ‚und Baker sagte: ‘Keine Sorge, wir können das alles im Mix beheben‘. Und ich glaube, wir wussten alle, dass das nicht passieren würde.“ Jetzt, im Jahr 2024, ist es „in der Mischung repariert“ worden.

Die Frustration von Queen wurde durch die Tatsache verstärkt, dass die Songs selbst bereits die Bandbreite von Queens Ideen und Ambitionen zeigten. Keep Yourself Alive war wie ein Schlachtruf, der zu Songs wie Doing All Right, Great King Rat, Liar, Modern Times Rock’n’Roll und Son And Daughter aufrief. Im biblisch inspirierten Jesus und in My Fairy King konnte Freddie seiner Fantasie freien Lauf lassen. Hier sang der Sänger (der bald den Künstlernamen Freddie Mercury annehmen sollte) von „Pferden, die mit Adlerflügeln geboren wurden“ und flehte: „Mother Mercury, look what they’ve done to me“.

„Ich wusste nie, woher einige dieser Texte stammten“, sagt Roger. „Aber Fred war wie eine Elster. Er hatte einen sehr scharfen Verstand.“

Entscheidend ist, dass diese neue 2024 Mix-Version von Queen I nun Mad The Swine enthält, einen Song, der auf der Original-LP nach einer Meinungsverschiedenheit zwischen der Band und einem der Produzenten fehlte. Er ist nun wieder an seinem rechtmäßigen Platz als vierter Song des Albums, zwischen Great King Rat und My Fairy King, so wie Queen es 1972 wollten.

Queen I Collector’s Edition erscheint am 25.10.2024.