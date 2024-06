Orden Ogan: kündigen ihre neueste Single „Conquest“ aus dem kommenden Album „The Order Of Fear“ an

Die renommierten Dark-Power-Metaller Orden Ogan präsentieren mit Conquest einen beeindruckenden Vorgeschmack auf ihr bevorstehendes Album The Order Of Fear, das am 5. Juli 2024 über Reigning Phoenix Music (RPM) erscheint. Der Song startet sanft, entfaltet sich jedoch schnell zu einer kraftvollen und triumphalen Raserei. Die Band kombiniert melancholische Melodien mit eingängigen, aber kräftigen Riffs, die das zentrale Thema des Songs widerspiegeln: die Konfrontation mit inneren Dämonen und der unbezwingbare Wille, niemals aufzugeben.

Frontmann Sebastian „Seeb“ Levermann kommentiert: „Conquest ist einer unserer besten Songs bisher. Er zählt definitiv zu meinen Favoriten, und wir hoffen, dass er genauso viel Freude bei unseren Fans auslöst!“

Zusätzlich zu den exklusiven Releaseshows in Aschaffenburg (4. Juli, mit Special Guests Brainstorm) und im Fort Fun (7. Juli, mit Special Guests Rage) haben Orden Ogan eine besondere Aktion geplant: Am 10. Juli laden sie ihre Fans zu einem exklusiven Meet & Greet in Hamburg ein. Tickets sind ab sofort erhältlich: https://shopeu.reigningphoenixmusic.com/brand/4185

ORDEN OGAN live:

15.06.2024 FI Vaasa – Lisää Löylyä Rock Festival

28.06.2024 FR Clisson – Hellfest *AUSVERKAUFT*

04.07.2024 DE Aschaffenburg – Colos-Saal (w/ BRAINSTORM) *ALBUM-VÖ-SHOW*

05.07.2024 DE Mühlheim an der Ruhr – Castle Rock

06.07.2024 DE Ballenstedt – Rockharz Open Air *AUSVERKAUFT*

07.07.2024 DE Bestwig – Fort Fun (w/ RAGE) *ALBUM-VÖ-SHOW*

11.07.2024 AT Leoben – Area 53 Festival

19.07.2024 DE Dannewerk – Dannewerk Open Air

27.07.2024 DE Rengsdorf – Rock The Forest

02.08.2024 RO Râșnov – Rockstadt Extreme Fest

09.08.2024 BE Kortrijk – Alcatraz Metal Festival

17.08.2024 DE Dinkelsbühl – Summer Breeze Open Air

08./09.11.2024 SE Umeå – House of Metal *NEU*

„Fegefeuer“-Tour 2024

w/ FEUERSCHWANZ, DOMINUM

Präsentiert von Metal Hammer, EMP & Extra Tours

27.11.2024 NL Eindhoven – Effenaar

28.11.2024 NL Haarlem – Patronaat

29.11.2024 FR Paris – Le Trabendo

30.11.2024 DE Kaiserslautern – Kammgarn

03.12.2024 IT Trezzo sull’Adda (MI) – Live Music Club

04.12.2024 AT Graz – Orpheum *NEU*

05.12.2024 AT Linz – Posthof *NEU*

06.12.2024 AT Wien – Gasometer *HOCHVERLEGT*