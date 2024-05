Interview mit Robb Weir und Jacopo Meille auf der „Freedom Of The Seas“ (70000 Tons Of Metal)

Artist: Tygers Of Pan Tang

Herkunft: Whitley Bay, England

Genre: NWOBHM

Link: Tygers Of Pan Tang

Bandmitglieder:

Gesang – Jacopo Meille

Gitarre – Robb Weir

Schlagzeug – Craig Ellis

Bass – Huw Holding

Gitarre – Francesco Marras

Das Interview fand in einer der größeren Kabinen des Schiffes statt. Deshalb war auch das zunächst Thema.

Time For Metal / Kay

Hübsche Kabine und so groß.

Tygers Of Pan Tang / Robb

Das scheinen die Unterschiede zu sein. Meine ist nicht so hübsch.

Tygers Of Pan Tang / Jacopo

Du solltest gleich hierbleiben und nicht wieder weggehen, mir würde das auch gefallen.

Time For Metal / Kay

Wie sind eure denn so?

Tygers Of Pan Tang / Robb

Die liegen weiter innen.

Time For Metal / Kay

Oh, Innenkabinen, mit Blick auf die Mall etwa?

Tygers Of Pan Tang / Robb

Nee, zum Glück nicht, wir sehen auf nichts. Kein Fenster, kein Balkon.

Time For Metal / Kay

Großartig, das wünscht man ja keinem.

Tygers Of Pan Tang / Robb (lacht)

Doch dem Bassisten. Nein, Scherz, der ist schon gut untergebracht. Aber lass uns anfangen. Die Zeit ist knapp.

Time For Metal / Kay

Ach, wir haben doch jede Zeit der Welt, 15 Minuten …

Tygers Of Pan Tang / Robb

Bleiben wir hier oder wollen wir hinausgehen auf den Balkon?

Time For Metal / Kay

Lass uns hier bleiben, das ist sonst so laut fürs Mikro.

Tygers Of Pan Tang / Jacopo

Sehr gut.

Time For Metal / Kay

Ihr seid eine der ersten Bands der NWOBHM-Bewegung, aber leider nicht so erfolgreich geworden wie andere Vertreter dieser Bewegung. Gab’s dafür Gründe?

Tygers Of Pan Tang / Robb

Ja, wir sind mit einer der Ersten gewesen. Ich würde sagen, eine der vier erfolgreichsten zu der Zeit. Das waren neben Maiden, Saxon, Def Leppard wir, die Tygers.

Time For Metal / Kay

Wobei Def Leppard ja in den Staaten wesentlich erfolgreicher waren.

Tygers Of Pan Tang / Robb

Ja, das ging dann dahin, aber zunächst waren wir alle in England bekannt. Wir starteten sozusagen, als Geoff Barton den berühmten Artikel in der Sounds schrieb und neben Neal Kay den Beginn des NWoBHM definierte. Den solltest du mal lesen, sehr interessant.

Time For Metal / Kay

Okay, danke, ich werde mich mal schlaumachen. Das alles begann ja Ende der 70er und setzte sich dann bis in die frühen 80er fort. Aber nicht alle haben das überlebt.

Tygers Of Pan Tang / Robb

Das stimmt, aber so ist das im Business. Man kann das nicht immer beeinflussen und dann, wie bei uns, endet es plötzlich. Einige haben überlebt und sind erfolgreich.

Tygers Of Pan Tang / Jacopo

Oder sie haben ein gutes Management, das mit für den Erfolg verantwortlich ist, auch wenn es manchmal eine Band bevorzugt. So war es mit Rod Smalwood und Iron Maiden.

Time For Metal / Kay

Was ist mit Judas Priest? Sie zählten ja zunächst nicht zum Phänomen NWOBHM

Tygers Of Pan Tang / Jacopo

Die gab es schon früher. In den frühen 70ern haben sie ihr erstes Album aufgenommen, da war das noch Hardrock. Erst mit British Steel (1980, Anm.) sprangen sie auf den Zug auf.

Tygers Of Pan Tang / Robb

Der alte Weg war der Vorläufer des Metal, gespielt von Bands wie Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin. Die Ära ging langsam zu Ende und neue hungrige Truppen gründeten sich. Sie fingen an, sich zu etablieren und Geoff fing an, darüber zu berichten. Irgendwann nannte er es den New Wave, eine neue Richtung. Das ist es bis heute und noch immer erfolgreich, zumindest für einige. Ich glaube aber, das steckt mehr hinter. Es war auch eine soziale Bewegung; es war die Musik der Arbeiterklasse, die das in den Pubs und in den Clubs hörte. Es war eine raue Zeit unter Thatcher (britische Premierministerin von 1979- 1990) und die Musik ließ den Ärger vergessen machen, man fühlte sich einfach besser.

Time For Metal / Kay

Und das hielt bis in die frühen 90er an, bis dann der Grunge mit Bands wie Nirvana, Soundgarden und wie sie alle heißen mögen, anfing. Das war nicht meins.

Tygers Of Pan Tang / Robb

Ein gänzlich anderes Genre und eine andre Art von Musik. Trotzdem ist, auch nach einem gefühlten Untergang, der New Wave geblieben und erlebt heute einen zweiten Frühling.

Time For Metal / Kay

Ich habe bereits in den frühen Siebzigern angefangen, Musik zu hören. Da waren meine Favoriten Deep Purple, Uriah Heep, Led Zeppelin, Pink Floyd und Black Sabbath. In den Achtzigern ließ das etwas nach, da ich als Soldat wenig verdiente und nicht so viel für Platten ausgeben konnte. Meist haben wir Kassetten bespielt und dann im Auto gehört. Erst später konnte ich mir einiges zulegen und da war der Hype des NWOBHM schon wieder vorbei. Die Neunziger wurden dann härter. Slayer, Megadesth, Metallica und Konsorten eroberten neben dem Grunge die Welt. Erst in den letzten Jahren habe ich wieder zurückgefunden und dadurch auch zu euch. Ich habe zwar die alten Alben wie Wild Cat und Spellbound, aber die standen eigentlich nur in der Sammlung. Ich habe die Tygers Of Pan Tang dann das erste Mal auf dem Headbangers Open Air gesehen. Das ist ja ein Festival, auf dem viele Bands der 80er auftreten, gerade auch die, die nicht so bekannt geworden sind. Aber ihr seid mir im Kopf geblieben und dann kam ja auch das geile Bloodline Album raus.

Tygers Of Pan Tang / Jacopo

Ja, ich erinnere mich an den Auftritt, der war im Garten bei dem Bauernhaus. Nette Location. Nun können wir es ja verraten. In der kommenden Woche kündigen wir ein Livealbum an. Es wird das Erste nach 19 Jahren sein.

Time For Metal / Kay

Echt? Das ist ja eine gute Nachricht. Das wird bestimmt hervorragend.

Tygers Of Pan Tang / Jacopo

Ja, in der Tat. Wir veröffentlichen die News dazu am 6. Februar und bereits eine Woche später gibt es eine erste Single dazu, allerdings nur als Stream und mit einem Video versehen.

Time For Metal / Kay

Schade, keine physikalische Ausgabe? So als Jäger und Sammler wäre das schon fein gewesen.

Tygers Of Pan Tang / Jacopo

Da haben wir leider keinen Einfluss drauf. Das Label entscheidet, wie das veröffentlicht wird. Wir fragen zwar immer nach, aber die Entscheidung wird an anderer Stelle gefällt.

Time For Metal / Kay

Ist ja auch ok, das muss ja auch verkauft werden. Und wenn die Nachfrage nicht so groß ist. Dann lohnt es sich nicht.

Tygers Of Pan Tang / Jacopo

Ja, und außerdem ist es nicht mehr so einfach. Es ist ein schwieriges Gebiet. Vinyl zu pressen, erfordert viel Vorbereitung. Die wenigen Presswerke haben Vorlaufzeiten, die immens sind. Dann muss auch der Vertrieb stimmen. Das Label geht in Vorkasse und du als Band musst schon ein halbes Jahr im Voraus die Platte im Kasten haben, damit es dann zum Releasetag fertig ist. Zudem ist das Budget oftmals knapp. Bei vielen Platten reichen sechs Monate Vorlauf nicht aus, da sollte man schon mit neun Monaten im Voraus rechnen. Das ist derzeit im Metal so. Bei anderen Sachen geht das auch mal anders. Denk an die Stones-Platte. Angekündigt im Oktober und letztendlich kam sie bereits im November in den unterschiedlichsten Variationen. Sie haben alles sehr geheim gehalten. Geht auch mal.

Time For Metal / Kay

Ja, da haben einige bestimmt andere Möglichkeiten. Da fällt mir eine bekannte deutsche Dark Rock Band ein. Die haben fast ein Jahr gebraucht, um die Scheibe dann als Vinyl veröffentlichen zu können. Aber nun gut. Ich freue mich auf die Scheibe. In welchen Formaten wird es die geben?

Tygers Of Pan Tang / Robb

Das Livealbum gibt es als Doppelvinyl mit mehr Tracks, als auf der CD sein werden. Die fasst nur gute 78 Minuten und da mussten ein paar Songs wegbleiben. Dann natürlich als Download und bei den großen Streaming-Diensten sind wir auch vertreten.

Time For Metal / Kay

Dann gibt’s die für mich als Vinyl. Ich freue mich schon, sie auszupacken, das Cover zu begutachten und die schwarzen Platten auf den Plattenteller zu legen … obwohl ich sie bestimmt versiegelt lasse.

Tygers Of Pan Tang / Robb

Nee, das musst du schon hören.

Time For Metal / Kay

Ich kaufe dann zwei. Kann die Scheibe bereits vorbestellt werden? Deutscher Vertrieb? Es ist ja mit dem Brexit fast unmöglich geworden, Platten zu günstigen Versandoptionen zu bekommen.

Tygers Of Pan Tang / Robb

Wir vertreiben über Dänemark. Das sollte problemlos gehen. Du kannst dich auch auf ein tolles Cover freuen. Ich habe hier ein Bild davon. Da sind viele Hinweise auf die früheren Platten versteckt. Sieht man auf dem Handy schlecht, aber hier unten ist z. B. ein Hinweis auf Wild Cat und dort einer zu Spellbound. Außerdem haben wir ein paar tolle Livebilder dabei. Wir sind sehr stolz auf die Platte und sind gespannt, was die Fans sagen.

Time For Metal / Kay

Hört sich gut an. Wird es ein Klappcover? Gibt es unterschiedliche Farben?

Tygers Of Pan Tang / Robb

Es werden zwei Platten in einem Cover sein. Kein Klappcover. Und es gibt sie auch nur in Schwarz. Das sollte reichen. Andere Bands sind da ja nicht so einfach und veröffentlichen viele unterschiedliche Farben. Das muss aber nicht sein. Was soll man mit sieben unterschiedlichen Colours? Nun ja, vielleicht für Sammler, dann wird das aber teuer.

Time For Metal / Kay

Ich weiß, ich habe mir gerade alle Versionen der neuen Priest bestellt …. Wenn man die im Schrank nebeneinanderstellt, ist das Logo hintendrauf zu sehen.

Tygers Of Pan Tang / Robb

Ich sage ja, für Sammler ok, und für die Plattenfirma ein lohnendes Geschäft.

Time For Metal / Kay

Wann wird die Platte erscheinen?

Tygers Of Pan Tang / Robb

Der Releasetag ist für den 26. April vorgesehen. Vorbestellen kannst du übrigens im Tygers Of Pan Tang Shop.

Time For Metal / Kay:

Ich werde das mal testen und hoffe aber schon vorab das Material zum Review zu bekommen.

Tygers Of Pan Tang / Jacopo

Das sollte klappen. Ansonsten schreib das Label noch mal an. Dann kommt das Material bestimmt. Du wirst erfreut sein. Es ist aus fast allen Schaffenszeiten etwas dabei, vom Wild Cat bis hin zu Bloodlines. Ein über 40 Jahre andauernder langer Weg.

Time For Metal / Kay

Das ist klasse. Nachdem ich gestern euren ersten Auftritt im Royal Theater gesehen habe, werde ich mir euren zweiten nicht entgehen lassen. Ich fand das schon sehr gelungen.

Tygers Of Pan Tang / Jacopo:

Vielen Dank. Wir spielen ja zwei unterschiedliche Sets, und es kommen auch immer wieder Tracks vor, die auch auf der Live-Scheibe sind. Es ist aber nicht die gleiche Reihenfolge. Gestern haben wir bereits einige Rückmeldungen bekommen. Es gab einige Leute, die uns nicht kannten, aber begeistert waren und sich dann auch mit den älteren Sachen beschäftigen wollen. Wir sind halt keine neue Band des British Heavy Metal, aber schreiben weiterhin Songs in dem Stil und machen Platten. So wächst unsere Fanbase stetig.

Time For Metal / Kay

Das ist doch auch ein schöner Erfolg. Spät, aber er kommt. Werdet ihr dieses Jahr noch auf Tour gehen?

Tygers Of Pan Tang / Jacopo

Es wird keine zusammenhängende Tour geben. Wir haben einige Auftritte, sodass wir ein paar Festivals spielen werden. Die Cruise ist das erste Highlight für uns. Dann spielen wir noch in Brasilien, dann einige England-Shows und im Mai sind einige Auftritte in Osteuropa in Planung. Wir haben ja auch fast alle Familien und da gibt es dann auch Rechte. Aber unsere Frauen haben viel Verständnis. Außerdem könnten wir nicht nur zu Hause sitzen. Wir sind Musiker, die ihre Musik auch vor Publikum spielen wollen. Da haben wir Glück mit toleranten Ehefrauen.

Time For Metal / Kay

Das hört sich doch gut an. So viel Toleranz macht es einfacher. Ich schaue mal, ob ich euch irgendwo erwische und mir dann noch mal eine Show anzusehen. Vielen Dank für das interessante Gespräch und viel Spaß beim Auftritt später. Ich stehe im Fotograben und mache ein paar Bilder. Wir werden uns sicherlich auf dem Schiff noch über den Weg laufen.

Tygers Of Pan Tang / Robb

Gern geschehen und wir werden das Review sorgfältig lesen. Wir sehen uns ja beim Auftritt.

Dann gab es noch ein windiges Bild auf der Terrasse.

