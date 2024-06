The Eternal: stellen offizielles Video zu emotionsgeladener ‚When The Fire Dies‘-Single vor

Was der erste Vorabtrack, Deathlike Silence, thematisch begann, findet nun in When The Fire Dies seine Fortsetzung: Die mittlerweile dritte Single aus Skinwalker, dem am 28. Juni 2024 via Reigning Phoenix Music (RPM) erscheinenden neuen Studiowerk des finnisch-australischen Metal-Quartetts The Eternal, erkundet schmerzlich die dunkleren Ecken seiner Klanglandschaft. Ergänzt vom Cellospiel der Niederländerin Elianne Anemaat (Celestial Season) sowie dem Gesang der Russin Emily Saaen, mit der die Band schon zuvor zusammengearbeitet hat, rückt das Stück das Doom-Faible des Vierers in den Vordergrund, während es eine emotional aufgeladene Geschichte erzählt. Der dichterische Inhalt des Tracks wird von einem schaurig-schönen Bandvideo unterstützt, das die besungene innerliche Verwandlung und Erneuerung inmitten der Asche erlischender Flammen zeigt.

Schlagzeuger Jan Rechberger (Amorphis) merkt an: „Ätherische Stimmung verbreitend, thront Marks Gesang als Leuchtfeuer der Hoffnung über der dichten, atmosphärischen Klanglandschaft. Seine eindringliche Darbietung fügt dem Song die nötige Komplexität hinzu und schafft dabei ein Bewusstsein für unser aller Verletztlichkeit und Selbstreflexion.“

„Lyrisch behandelt When The Fire Dies die ergreifende Gefühlswelt des Verlusts und des Chaos‘, die die schrittweise Trennung zweier Individuen mit sich bringt. Der Song soll als eine Art erlösender Ausdruck der Trauer dienen und fokussiert dabei insbesondere die unangenehme Phase des Akzeptierens und des Loslassens“, ergänzt Mastermind Mark Kelson.

Bestellt das Album im physischen Format eurer Wahl (CD-Digi, durchsichtig/schwarz-marmorierte 2LP) vor, merkt es auf eurer favorisierten Streamingplattform vor oder sichert es euch schon jetzt digital, um When The Fire Dies, Skinwalker und Deathlike Silence sofort zu erhalten: https://theeternal.rpm.link/skinwalkerPR