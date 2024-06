Noisolution: heißen Tommy And The Teleboys willkommen

Herzlich willkommen: Tommy And The Teleboys

Eine neue Band bei uns im Haus und wir sind schockverliebt!!

Im Schatten der Plattenbauten der mitteldeutschen Provinz zwischen Halle und Berlin spielt dieses Quartett lauten und verschwitzten Psychedelic Fuzz Kraut Rock. Gitarren, treibende Synthies, mal zuckersüße Westcoast-Melodien, mal mit der Noise-Brechstange. Wild, frisch, neu, zeitgemäß, groovy, laut. Was für ein herausragendes Debüt: Gods. Used. In Great Condition.

Schreibt´s euch hinter die Ohren oder in den Kalender: Am 28.Juni kommt die erste Single!!

Wir freuen uns auf das Album, das im September kommen wird.