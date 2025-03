Minerall und Highest Primzahl On Mars am 08.03.2025 im Vortex Surfer in Siegen

Bands: Minerall, Highest Primzahl On Mars

Ort: Vortex Music Surfer Club, Auf den Hütten 4, 57076 Siegen

Datum: 08.03.2025

Kosten: 15,00 Euro zzgl. VVK Gebühr, 18,00 Euro AK, Studenten und Schüler ermäßigt (10,00 VVK, 15,00 Euro AK)

Genre: Psychedelic Rock, Kraut Rock, Space Rock

Veranstalter: Vortex Surfer Musikclub, Rock Freaks e.V.

Heute wird es ein Fest für die Psychedelic Rock Freunde im Vortex in Siegen geben. Die heiligen drei Könige des Psychedelic Rocks vereint in der Band Minerall sind dort live zu bewundern, quasi Minerall live @ Bügelstation Vortex! Begleitet werden sie von einer Band, die auf dem Mars was ganz Besonderes darstellt, nämlich die Highest Primzahl On Mars!

Da scheuen wir auch den langen Weg durch den Westerwald nicht, um mal wieder im Vortex in Siegen schön mit Freunden und Bekannten zu feiern.

Früh genug angekommen, bleibt vor dem Konzert noch genügend Zeit, sich mit den Anwesenden zu unterhalten. Tolle Menschen aus dem Umkreis der Rock Freaks / des Freak Valley Festivals und des Hoflärms treffen wir an. Vor dem Gig unterhalte ich mich auch mit Tommy Handschick und Marcel Cultrera noch etwas draußen. Ich frage, ob das Projekt Minerall auch in Zukunft noch weiterhin Bestand haben wird. Das wird eindeutig bejaht. Das Trio hatte gestern einen Gig in den Niederlanden und ist noch nicht richtig gelandet. Das ist aber bei Psychedelic Rock / Space Rock wohl so üblich 😉 Am Merchstand mache ich schon einmal bei Dave (Sula Bassana) die Vinyls klar. Auch der dritte Minerall (er) ist noch im Outer Space vom gestrigen Konzert, wie ich bemerke.

Mit dem Beginn lässt man sich noch etwas Zeit, so haben wir selbst noch etwas mehr Zeit für nette Gespräche und Schwätzchen zur Verfügung. Dann erklingen von drinnen die ersten Töne. Das hört sich schon einmal gut an, Highest Primzahl On Mars scheinen gelandet zu sein. Und ja, die Band steht auf der Bühne und beginnt mit ihrer Show, die heute hier grandios werden wird.

Highest Primzahl On Mars begaben sich mit Bandgründung Outer Space. Direkt mit ihrem Erstling Escape From Moronia (2023) gingen sie auf eine atemberaubende Psychedelic-Rock-Flucht und haben den Fehler bis heute nicht gefunden. So hieß es gleich beim zweiten Albumrelease ein Jahr später: Error Not Found. Ob sie diesen heute allerdings im Vortex finden, wage ich zu bezweifeln. Auf jeden Fall ist es kein Fehler, dass sie heute Abend hier auf der Bühne stehen. Ebenso merken die Fans, dass es kein Fehler ist, dass sie hier vor der Bühne stehen, denn das Quartett nimmt uns auf einen atemberaubenden intergalaktischen, spacigen und krautigen Psychedelic Rock Trip mit.

Was die „älteren“ Herren hier veranstalten, ist schon sehr beeindruckend. Sie jagen uns mit ihrem abgehobenen Sound, wie in einem Raumschiff durch die Ecken des Alls. Zunächst noch in einem grellen orangefarbenen Licht, welches die vier Musiker Arun Kumar (Gitarre), Uli „Hank“ Wagner (Gitarre), Frank Diedrich (Bass) und Gerd Böhme (Schlagzeug) wohl blendet.

Frank Dietrich sagt auf jeden Fall nach dem ersten Song Mind’s Coming: „Das Licht bitte aus.“ Ah, das sind also die „Best Lyrics From Outer Space“, die uns auf Error Not Found verheißen werden 😀 Bereits nach diesem ersten Song ist klar, dass es eine atemberaubende Reise mit Highest Primzahl On Mars werden wird. Das Quartett beginnt sogleich mit seiner Flucht aus dem Vortex. Nein, natürlich nicht, sondern mit Escape From Moronia. Das ist schon wahnsinnig abgehoben, was uns Highest Primzahl On Mars heute Abend mit ihrem Gig servieren. Das Licht ist zwar nicht aus, allerdings gedimmt und am Schlagzeug sitzt Gerd Böhme meist mit rosa Licht umhüllt. Ein erstklassiger Gig der Band aus Frankfurt, die uns neben ihrer Flucht von Moronia, auch andere Monde zeigt. Nach dem Gig unterhalte ich mich noch etwas mit Frank Dietrich, den ich schon vor einiger Weile im Das Rind in Rüsselsheim kennengelernt habe. Die Vinyl von Error Not Found natürlich noch mitgenommen und ich finde den Fehler immer noch nicht.

Es geht weiter mit Minerall! Ob Sulatron Records Chef da mit Speck eine Earthbong gefangen hat? Ich weiß es nicht. Aber ich kürze es mal so ab: Was passiert, wenn sich drei großartige Musiker aus dem Psychedelic-Rock-Bereich treffen? Klar, da macht man eine Selbsthilfegruppe und bügelt zusammen. In diesem Fall heißt die Gruppe Minerall und ihr Erstlingswerk Bügeln, welches im Januar 2024 bei Sulatron Records erschienen ist. In diesem Jahr gehen sie zusammen schwimmen und geraten in eine Strömung. So jedenfalls der Titel des zweiten Albums, welches am 14.03.2025 erneut bei Sulatron Records erschienen ist. Beide Alben konnte ich heute Abend mitnehmen. Bügeln ist eigentlich schon ausverkauft, aber Tommy Handschick hatte wohl noch ein paar Exemplare bei sich zu Hause. Das wusste ich von Dave, der es mir auf der Geburtstagsfeier unseres lieben Freundes Wolfgang gesagt hatte.

Hinter Minerall stecken Sulatron Records Labeleigner Dave Schmidt, in der Szene auch als Musiker durch solche Bands wie Sula Bassana, Zone Six, Interkosmos etc. wohlbekannt. Ihm zur Seite stehen Tommy Handschick, den man auch von Kombynat Robotron und Earth Bong kennt, und Marcel Cultrera, der bereits mit Speck auf Eine Gute Reise gegangen ist. Da sind jetzt natürlich drei Experten und geniale Musiker des Metiers am Werke. Mit ihrem Psychedelic / Space Rock verzaubern sie uns heute Abend regelrecht. Wie von einer Strömung werden wir hier von ihrem Sound mitgerissen und versinken im Strudel ihrer Musik. Sie improvisieren um ihre Songstrukturen herum. Man jammt zusammen, verliert sich quasi schwerelos im Outer Space, kommt allerdings immer wieder auf die Erde zurück. Das machen alle drei Musiker total genial. Um hier abzuheben, braucht es keine (Earth) Bong, die Musik alleine reicht schon. Ich habe Dave nach dem Gig gefragt, ob sie denn eine Setlist am heutigen Abend hätten. Der erwidert mir: „Ja, mit einer Setlist, das ist schon schwierig“ und lächelt dabei.

Lächeln muss er auch, als er einen Damenslip aus dem Publikum zugeworfen bekommt. Er meint: „Der scheint doch von einer etwas älteren Dame zu sein…“ Das ist natürlich auf die Form des Schlüpfers bezogen. Der wurde ihm allerdings von einer jüngeren Dame zugeworfen, die ihren eigenen Slip wohl noch trägt, denn auch in der Größe dürfte der Slip auf der Bühne ihr ziemlich die Beine runterrutschen. Dave flankiert die Trophäe an seinem Bass. Ich meine, ihn ab diesem Zeitpunkt noch besser zu erleben, er spielt wie beflügelt 😀 Zwischendurch muss Tommy seine Drums mal zurechtrücken, da sich diese wohl auch wie beflügelt benehmen. Ich hätte jetzt noch damit gerechnet, dass man Marcel etwas Speck zuwirft, damit sein Gitarrenspiel noch ausufernder wird. Das braucht es allerdings nicht, denn auch Marcel wirkt wie beflügelt. Schließlich kommt er ja auch aus dem Land des Brauseherstelllers, dessen Brause Flügel verleiht.

Ein absolut toller Trip, auf den uns Minerall heute Abend mitnehmen und der am besten nicht enden sollte. Irgendwann ist aber trotzdem mal Schluss hier bei Minerall Live @ Bügelstation Vortex und wir werden von einer Welle aus der Strömung wieder ausgespuckt. Alle sind happy vom Sound der beiden Bands und es geht zur späten Stunde nach Hause.

