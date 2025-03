Indecent Behavior: regen mit neuer Single „Shoot“ zum Nachdenken an

Nach Auftritten bei Rock Am Ring, Rock Im Park und Touren mit Neck Deep und Zebrahead, legen die Pop Punk Aufsteiger Indecent Behavior mit Shoot eine neue Single vor, die zum Nachdenken anregt. Shoot ist ein Song über die brutale Realität von Gewalt – über vergossenes Blut, über ausgelöschtes Leben, über Menschen, die verschwinden, bevor sie überhaupt verstehen, warum sie kämpfen. Ein Song voller Energie, voller Wut und Verzweiflung. Ein Song, der die Fragen stellt, die sich jeder stellen sollte: Wofür? Warum? Und wann hört es endlich auf

„Täglich werden wir mit Krieg konfrontiert“, erzählt Sänger Henrik Bergmann. „Wir hören Geschichten von Helden und Siegern, Ruhm und Ehre. Doch gibt es im Krieg überhaupt Gewinner? Während Bomben und Schüsse fallen, verlieren Menschen alles – ihr Zuhause, ihre Familien, ihre Erinnerungen. Hinterlassen wird nichts als Zerstörung, während Hoffnungen im Staub versinken. Und all das, weil sich Menschen auf gegenüberliegenden Seiten wiederfinden – nicht durch eigene Wahl, sondern nur, weil sie an einem anderen Ort geboren wurden.“

Indecent Behavior überzeugen mit kraftvollen Hooks und eingängigen Melodien. Ihre energetische Live-Show schafft musikalischen Raum für Optimismus in einer Welt, in der dieser immer öfter zu kurz kommt. Seid dabei, wenn es im Herbst wieder auf umfangreiche Sick-Tour durch Deutschland geht.

Als Support mit dabei sind die Labelkollegen von Air Drawn Dagger, sowie Friends Don’t Lie und All To Get Her.

Indecent Behavior – Sick Tour 2025

11.04.25 Karlsruhe – AKK Metal Mania

11.05.25 Ohrdruf – Copper Core Metal Fest

29.06.25 Feuchtwangen, Moos Meadow Festival

26.07.25 Bausendorf, Riez Open Air

06.-10.08.25 Eschwege, Open Flair

24.10.25 Göttingen, Exil *

25.10.25 Hannover, Lux *

06.11.25 Köln, Tsunami +

07.11.25 Berlin, Badehaus +

08.11.25 Dortmund, FZW +

20.11.25 Frankfurt/Main, Nachtleben #

21.11.25 Hamburg, Indra #

22.11.25 Erfurt, Engelsburg #

27.11.25 Dresden, Ostpol #

28.11.25 Osnabrück, Westwerk #

21.12.25 Saarbrücken, Garage *Feels Like Home*

* mit Friends Don’t Lie

+ mit All To Get Her

# mit Air Drawn Dagger

Line Up:

Henrik Bergmann – Gesang

Christian Noß – Gitarre, Gesang

Denis Selzer – Bass, Gesang

Florian Heintz – Schlagzeug