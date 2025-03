Eric Iscariot: Folge 5 – „Der Superstar“ jetzt auf allen gängigen Plattformen verfügbar

Bei einem Heißgetränk in ihrer favorisierten Lokalität stolpern die beiden Kriminal Kaimane Eric Iscariot und Leo Bernstein ausgerechnet in einem ausgemachten Revolverblatt bereits in den nächsten bizarren Fall. Es passieren grausame Morde und zeitgleich gibt sich der größte Rapstar seiner Zeit ein Stelldichein in der Stadt der Engel. Besteht da eine direkte Verbindung?

Der Superstar hat den bislang größten Cast, die aufwändigste Produktion sowie die längste und mit Sicherheit absurdeste Geschichte und kann ab sofort auf allen gängigen Download- & Streaming-Plattformen gehört werden!

Echte Eric-Maniacs können außerdem der heutigen YouTube-Premiere beiwohnen, bei der neben Eric-Sprecher & Serienschöpfer MJ auch der restliche Cast von Der Superstar im Live-Chat zugegen sein wird.



Wann: Freitag, 14. März

Uhrzeit: 20.00 Uhr

Wo: YouTube

Über Folge 5:

Nachdem ein Fall beim Seniorenbingo das Spannungslevel in der Detektei auf ein Minimum gesenkt hat, stolpern die beiden Kriminal Kaimane ausgerechnet in einem ausgemachten Revolverblatt über einen bizarren Fall, der sich in der vergangenen Nacht in Los Angeles ereignet hat.

Die Recherche erweist sich als ein wahres Puzzle. Aber eines mit mindestens 1000 Teilen, die fast alle die selbe Farbe haben. Also gar nicht mal so leicht.

Mit Bobbys Unterstützung dringen Eric und (der heimliche Fan) Leo nicht nur in die Welt des Gangster Raps ein, sondern führt das Trio knietief in einen okkulten Fall der Extraklasse.

Wie die Detektive sich dieses Mal anstellen und was ausgerechnet eine Katze in dieser wahrlich dämonischen Geschichte zu suchen hat, darf ab sofort herausgefunden werden!