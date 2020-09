Das Tapfere Schneiderlein – Hörspiel

Artist: Diverse

Herkunft: Dresden, Deutschland

Album: Das Tapfere Schneiderlein

Genre: Progressive Metal, Post Metal

Spiellänge: ca. 60 Minuten

Release: 16.10.2020

Label: Wunderhaus Verlag

Link: www.wunderhaus-verlag.de

Besetzung:

Das Tapfere Schneiderlein – Lars Rudolph

Der Riese – William Cohn

Der König – Dieter Hallervorden

Die Prinzessin – Michaela Schober

Das Einhorn – Michael Rhein

Die Bauersfrau – Ilse Bendin

Reiter und ein Soldat – Simon Ihlenfeldt

Die Wildsau, ein Soldat – Peter Anders

Ein Riese, ein Soldat, der Page – Sebastian Lohse

Ein Kammerdiener – Michael Schaumann

Zweiter Kammerdiener – Marc Trojan

Ein Riese – Sebbi Schmid

Tracklist

1. Das Tapfere Schneiderlein

2. Die Bauersfrau

3. Sieben Auf Einen Streich

4. Der Riese

5. Die Prüfung

6. Die Höhle

7. Ein Held

8. Die Zwei Riesen

9. Das Einhorn

10. Das Wildschwein

11. Die Prinzessin

12. Ende gut — Alles gut

Der Dresdener Wunderhaus Verlag bringt am 16.10.2020 Das Tapfere Schneiderlein, eines der bekanntesten Grimmschen Märchenklassiker, in einer neuen musikalischen Hörspielversion heraus. Regie, Liedtexte und Komposition bei dieser Veröffentlichung liegen bei Sebastian Lohse.

Dabei ist es dem kleinen, aber feinen Verlag gelungen, eine erstklassige Besetzung der Sprecher bzw. Sänger hinzubekommen. Ja, richtig gelesen, es ist ein Hörspiel, welches sich in zwölf Kapitel gliedert mit einer Menge Gesangseinlagen. Auf insgesamt neun Lieder kommen wir in den zwölf Kapiteln. Sowohl die Kapitel als auch die Lieder sind einzeln ansteuerbar. Veröffentlicht wird das Hörspiel als CD, Download und Stream.

Zur Besetzung: Es sind allesamt bekannte Persönlichkeiten der Schauspiel und Musicalbranche. Neben Lars Rudolph als die Titelfigur Das Tapfere Schneiderlein und Michaela Schober als Prinzessin fällt ganz besonders eine Person / eine Rolle besonders ins Gewicht: Dieter Hallervorden! Der beliebte Komiker, Schauspieler, Sänger und Theaterleiter Dieter (Didi) Hallervorden glänzt außerordentlich in der kongenialen Rolle des Königs. Die Leistung des Fünfundachtzigjährigen muss einfach herausgestellt werden. Diese Kultfigur für diese Rolle zu gewinnen, dürfte bereits die halbe Miete sein.

Ein ganz besonderes Schmankerl ist natürlich auch die Auftritte des In Extremo Sängers Michael Rhein aka Das Letzte Einhorn. Klar ist die Rolle in dem Hörspiel für ihn so was wie maßgeschneidert, denn er spielt bzw. singt das Einhorn.

Die Texte der Lieder sind lustig und animieren bestimmt nicht nur Kinder zum Mitsingen. Beispiele gefällig: Ich bin ein Einhorn, ich habe ein Horn. Mit meinem Einhorn schlage ich – bumm bumm, alles krumm, krumm – bumm.

Oder noch einen Gassenhauer der Wildsau: Wildsau, stark, Schwein, so muss man, so muss man sein! Meine Mutter war ne Sau, auch mein Vater war ein Schwein, und was soll ich dann bitte andres sein?

Das Hörspiel läuft wunderbar ohne einen Narrator/Erzähler. Man ist gleich voll in der Geschichte drin, die zudem durch die agierenden Personen sehr spannend gehalten wird.

Zum Inhalt des Märchens muss ich an dieser Stelle ja wohl nichts sagen, das dürfte doch jeder als Kind bereits einmal von seinen Eltern oder Großeltern vorgelesen bekommen haben. Hier ist die Möglichkeit, es einmal in einer lebendigen musikalischen Hörspielversion zu vernehmen. Ein Riesenspaß für Groß und Klein.