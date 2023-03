Universum25 – Universum25

Artist: Universum25

Herkunft: Deutschland

Album: Universum25

Spiellänge: 47:55 Minuten

Genre: Electro Metal, Punkrock, Mittelalter Rock

Release: 03.03.2023

Label: Universal Music

Link: https://www.universum25.com/

Bandmitglieder:

Gesang – Michael Robert Rhein

Gitarre – Gunnar Schroeder

Gitarre – Pat Prziwara

Schlagzeug – Alex Schwers

Bass – Rupert Keplinger

Tracklist:

1. Am Morgen Danach

2. Wir Warten

3. Harte Kost

4. Nur Wegen Dir

5. Genug

6. Die Neue Zeit

7. Vor Deiner Tür

8. Lichtgeschwindigkeit

9. Die Leichen Der Zeit

10. Der Traum Ist Aus

11. Horizont In Flammen

Die Allstar-Band Universum25 räumt mit ihrem selbst betitelten Debütalbum mächtig ab!

Universum25, benannt nach einem US-Forschungsexperiment zu Populationswissenschaften, besteht aus niemand Geringerem als Michael Robert Rhein (In Extremo), Rupert Keplinger (Eisbrecher, Antitype), Pat Prziwara (Fiddler’s Green), Gunnar Schroeder (Dritte Wahl), Alex Schwers (Slime) sowie dem renommierten Produzenten Jörg Umbreit.

Jörg Umbreit betreibt mit Vincent Sorg seit 1988 die Principal Studios aus einem umgebauten Bauernhof im Münsterland. Die Studios produzierten unter anderem Tonträger für ASP, Betontod, Böhse Onkelz, Broilers, Donots, Die Apokalyptischen Reiter, Grave Digger, H-Blockx, The Killer Barbies, Kreator, Schandmaul, Extrabreit, In Extremo, Fiddler’s Green, Saltatio Mortis, Hämatom, Dritte Wahl, Fury In The Slaughterhouse und Die Toten Hosen. Hier entstand das Projekt Universum25 und reiften die Songs zu diesem Album.

Aufmerksam machten sie sich durch ihre erste Single, die aus dem Nichts in die Musikwelt krachte und für Furore sorgte. Der Ton Steine Scherben-Klassiker Der Traum Ist Aus von und mit Rio Reiser ist heute so aktuell und bedeutsam wie vor 51 Jahren, als der Song erschien. Im neuen Gewand des Quintetts in einem Gemisch aus Electro-Metal und Punkrock ist es so modern wie nur irgendwas. Jeder der Bandmitglieder ist mit den alten Scherben-Songs aufgewachsen und hat einen eigenen, besonderen Bezug zu deren Liedern.

Die zweite Single Am Morgen Danach erschien im Dezember. Der Song ist nun der Opener des Debütalbums und ist Tag eins der Endzeit. Die düsteren Endzeittexte ziehen sich durch das gesamte Album und wollen aufrütteln, was mit unserem Planeten gerade passiert.

Kurz darauf machen sich die Expendables der deutschen Rockwelt mit ihrer dritten Single Wir Warten weiter auf sich aufmerksam. Hierbei prallen die verschiedenen Welten von Arm und Reich in einem perfekten Zusammenspiel von harten Rockgitarren und elektronischen Einflüssen aufeinander und erschaffen ein abwechslungsreiches Soundbild. Abgerundet wird das Ganze mit einem unschlagbaren Refrain, der sich für die kommende Tour in diesem Jahr jetzt schon als Livehit qualifiziert hat. Wir Warten allerdings auch weiter, denn die dazugehörige Tour startet erst im September.

Kurz vor der Veröffentlichung im Februar weisen Universum25 mit einer vierten Single Horizont In Flammen, dem Abschluss-Song des Albums, noch einmal auf die Veröffentlichung hin. Der Song lässt uns mit Zuversicht in die Zukunft blicken. Er ist auch Namensgeber der kommenden Tour.

Aber bevor es so weit ist, bekommen wir noch Harte Kost, und das wortwörtlich. Einen Seitenhieb gegen Aluhutträger und FakeNews, gegen Querdenker und bewusst angstschürenden Mitmenschen.

Nur Wegen Dir beginnt mit einem Intro aus dem Repertoire der Neuen Deutschen Härte, deren Linie sich durch den ganzen Track zieht. Textlich geht es allerdings mal nicht gar so düster zu.

Der Track Genug drückt aus, was die Truppe mit dem Album bezweckt. Die Textzeile „Es ist genug, Schnauze voll von diesem Spuk“ ist bezeichnend. Es muss sich endlich etwas ändern auf dieser Welt!

Aber nicht nur einfach „Schnauze voll“-Texte beherrschen die Platte. Der Lösungsansatz mit einem Augenzwinkern folgt gleich im Anschluss. Auf in Die Neue Zeit beschreibt die Gleichgültigkeit der Menschheit. Was kümmert das Morgen, Sorglosigkeit macht sich breit.

Vor Deiner Tür beschreibt einmal nicht das Ende der Welt, sondern setzt sich mit dem Verlust einer geliebten Person auseinander. Die Schönhauser Allee im Prenzlauer Berg, Berlin stellt nicht nur zufällig die Kulisse für diesen Song.

Auf der Suche nach einer neuen Welt, reisen wir mit Lichtgeschwindigkeit. Der Flug durch die fremden Galaxien ist nicht neu, aber effektvoll in Szene gesetzt. Gekonnte Tempowechsel, elektronische Effekte wechseln mit harten Gitarrenriffs. Der etwas andere Song des Albums.

Die Leichen Der Zeit ist dann das musikalische Gegenteil. Stakkato und Härte untermauern, was textlich so an Missständen an die Oberfläche geschwemmt wird.

Das Album Universum25 ist am 03.03.2023 erschienen und digital auf allen gängigen Plattformen erhältlich als Download und Stream. Physische Konfigurationen gibt es in folgenden Ausgaben:

• Ltd. Mintpack Edition (11 Songs/ 16-seitiges Booklet)

• Vinyl (1 LP, bedruckte Innentasche, 11 Songs, 180 Gramm / schwarz)

• Exklusive und limitierte Ticket Bundles mit Mintpack, T-Shirt und unterschriebener, goldener Vinyl

Die Exklusiv-Bundles gibt es nur im Bandshop: https://shop.universum25.com/

Wie angesprochen, startet im September 2023 eine große Deutschland-Tour. Zuvor wird die Band allerdings auch schon auf diversen Festivals zu erleben sein.

Universum25 – Horizont in Flammen-Tour 2023

28.09.23 Frankfurt – Batschkapp

29.09.23 München – Backstage Halle

30.09.23 Stuttgart – Club im Wizemann

01.10.23 Köln – Live Music Hall

02.10.23 Rostock – Mau Club

03.10.23 Hamburg – Grünspan

04.10.23 Berlin – So 36

05.10.23 Leipzig – UT Connewitz

06.10.23 Erfurt – HSD

07.10.23 Dresden – Tante Ju

Tickets über https://www.eventim.de/artist/universum-25/ und https://shop.universum25.com/