Rotten Casket – First Nail In The Casket (EP)

Artist: Rotten Casket

Herkunft: Gronau-Epe, Niederlande

Album: First Nail In The Casket

Genre: Death Metal

Spiellänge: 18:28 Minuten

Release: 11.02.2022

Label: Supreme Chaos Records

Link: https://www.facebook.com/RottenCasketDeathMetal/

Bandmitglieder:

Gesang – Martin Van Drunen

Gitarre – Frank Bergesson

Gitarre – Yorck Segatz

Bass – Patrick Van Der Beek

Schlagzeug – Stefan “Husky” Hüskens

Tracklist:

1. Covid-119

2. Caskets On Wheels

3. Bonetomb Residents

4. Coffin Birth

Am 11.02.2012 erscheint als erster Vorgeschmack für das kommende Album die EP First Nail In The Casket der niederländischen Krachgruppe Rotten Casket. Die CD wird über Supreme Chaos Records erscheinen, Vinylversionen in Black (100 Stück), Golden (99 Stück) und Silver (100 Stück) sind über Lycantrophic Chants verfügbar. Dort gibt es zudem noch eine clear shell tape Auflage (100 Stück).

Rotten Casket wurden 2013 von Frank Bergesson gegründet und 2018 nach zwei EPs (Simply Rotten Death und Consumed By Fith / beide 2015) und einer Compilation (Emerged From Beyond / 2016) auf Eis gelegt.

2020, mitten in der Corona-Krise, folgte der Weckruf. Allerdings blieb einzig Gitarrist Frank Bergesson vom ursprünglichen Line-Up übrig. Dazu gesellten sich aktuell noch Yorck Segatz (Gitarre / Sodom), Patrick Van Der Beek (Bass / Disabuse) und mit Martin Van Drunen (Gesang) und Stefan “Husky” Hüskens (Schlagzeug) die Asphyx-Sektion.

Das Quintett aus den Niederlanden serviert dem geneigten Hörer klassischen Old School Death Metal. Sorry, ich muss das mit den Niederlanden ein wenig korrigieren, denn Husky und Yorck stammen aus Deutschland, aber die Band ist natürlich in den Niederlanden verortet. Mit Goldkehlchen Martin Van Drunen ist auch gleich einer der bekanntesten niederländischen Death Metal Veteranen zugegen. Wer den doch recht typischen und unverwechselbaren Schreigesang des Asphyx Frontmannes mag, wird auch das mögen, was das Quintett hier treibt.

Leider mit nur vier Songs und achtzehn Minuten etwas kurz geraten, aber es soll ja nicht der letzte Nagel sein, der da eingetrieben wird. Ist man mit dem Opener Covid-119 vielleicht noch etwas dünn unterwegs, was ja bei dem Virus kein Wunder ist, kommt es mit dem groovigen Casket On Wheels schon richtig dicke. Noch ein Stück fetter wird es mit Bonetomb Residents, bevor es mit Coffin Birth dann so richtig kracht!

Schade, dass da schon nach achtzehn Minuten alles vorbei ist, denn da bin ich schon jetzt so richtig auf den Geschmack gekommen und warte schon einmal auf den nächsten Nagel in Form eines Full-length Albums.

Sehr geil wäre es natürlich, die Jungs dieses Jahr auf dem DeathFeast live zu sehen. Vielleicht liest Husky dieses Review ja und erhört mich. Einen gewissen Einfluss könnte er bestimmt ausüben.