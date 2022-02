Artist: Cult Of Luna

Herkunft: Umeå, Västerbotten, Schweden

Album: The Long Road North

Genre: Post Metal

Spiellänge: 69:01 Minuten

Release: 11.02.2022

Label: Metal Blade Records

Link: https://www.cultofluna.com/

Bandmitglieder:

Gitarre, Percussion – Magnus Lindberg

Gitarre, Gesang – Johannes Persson

Bass – Andreas Johansson

Schlagzeug – Thomas Hedlung

Gitarre, Gesang – Fredrik Kihlberg

Keyboards, Gesang – Kristian Karlsson

Gastmusiker:

Gitarre (Track 8) – Christian Mazzalai, Laurent Brancowitz

Saxophone, Flöte (Track 4, 9) – Colin Stetson

Gesang (Track 3) – Mariam Wallentin

Tracklist

1. Cold Burn

2. The Silver Arc

3. An Offering To The Wild

4. Into The Night

5. Full Moon

6. The Long Road North

7. Blood Upon Stone

8. Beyond II

Am 11.02.2012 erscheint das neue Album der schwedischen Post Metaller Cult Of Luna. The Long Road North wird über Metal Blade Records auf CD und Vinyl veröffentlicht. Auf Vinyl wird es verschiedene Farben geben, die teilweise exklusiv und limitiert nur über verschiedene Distributoren erhältlich sind.

Hier einmal eine Übersicht zur Orientierung für den Sammler:

– Deluxe Boxset (Clear Vinyl, Booklet, Slipmat, Patch, 4 Art Prints – limitiert auf 2000 Stück)

– 180g Black Vinyl (EU exclusive)

– Wine-Red Marbled Vinyl (EU exclusive – limitiert auf 700 Stück)

– Silver Vinyl (EU exclusive – limitiert auf 500 Stück)

– Clear Light Rust Marbled Vinyl (EU exclusive – limitiert auf 500 Stück)

– Clear Beige-Grey Marbled Vinyl (UK Indie exclusive – limitiert auf 300 Stück)

– Orange Brown Marbled Vinyl (Season Of Mist exclusive – limitiert auf 300 Stück)

– Clear Light Green Marbled Vinyl (Sound Pollution exclusive – limitiert auf 300 Stück)

– Tan Orange Marbled Vinyl (Evil Greed exclusive – limitiert auf 300 Stück)

– Ochre Brown Marbled Vinyl (Eyesore exclusive – limitiert auf 200 Stück)

– Ruby Marbled Vinyl (Kings Road/Metal Blade Europe exclusive – limitiert auf 500 Stück)

– Opaque Light Blue Marbled Vinyl (Band exclusive – limitiert auf 500 Stück)

– Transparent Light Blue Marbled Vinyl (Band exclusive – Tour Edition – limitiert auf Stück copies)

– Opaque White (US exclusive)

– Light red marbled (US exclusive)

Ursprünglich vor über zwanzig Jahren von Klas Rydberg und Johannes Persson nach dem Split der schwedischen Hardcore Band Eclipse gegründet, hat man eine lange Reise hinter sich.

Man begann als Sludge-Band, integrierte langsam immer mehr Post Metal Elemente, bis man zum heutigen Sound kam. Es sind Songs voller Emotionen in epischer Tragweite und Dynamik, die die Stärke von Cult Of Luna sind. Es sind aber auch unberechenbare Dinge, die die Schweden immer wieder in ihre Musik einfließen lassen.

Ganz klar ist The Long Road North ein cineastischer Trip, der mit A Dawn To Fear aus dem Jahr 2019 begann (für viele Fans der bisherige Höhepunkt des Schaffens der Band), sich auf der 2021 erschienenen EP The Raging River fortsetzte und nun vorerst hier mit The Long Road North endet. „Wir haben uns von unseren Instinkten leiten lassen und ich denke, es wird immer klarer, wohin wir gehen“, sagt dazu Urgestein, Gründer, Sänger und Gitarrist Johannes Persson.

Bereits Ende letzten Jahres wurde der Eröffnungstrack Cold Burn als Single veröffentlicht. Hier taucht der Hörer schlagartig in die Cult Of Luna Welt in The Long Road North ein. Pulsierende Rhythmen, getragen von massiven Gitarrenteppichen, durch die die Harshvoices von Johannes Perssons dringen.

Cold Burn ist zudem zusammen mit einem außergewöhnlichen Video verfügbar. Es ist ein Vorgeschmack nicht nur auf das Album, sondern auch auf ein Spiel, welches von Linus Johansson von North Kingdom Greenhouse entwickelt wurde. Ich bin zwar selbst überhaupt kein Gamer, dieses Spiel würde mich aber nun echt interessieren.

Weiter treiben lassen und ins Cult Of Luna Cinema eintauchen darf man beim folgenden Song The Silver Arc.

Wer die Kollaboration Mariner mit Julie Christmas kennt, wird beim folgenden Song Beyond nicht überrascht sein, wenn er eine weibliche Stimme vernimmt. Die spärlich hingehauchten Vocals stammen hier von Mariam Wallentin und unterstreichen den ebenfalls spärlich instrumentierten Song optimal.

An Offering To The Wild übernimmt die Grundsequenz von The Beyond zunächst noch ein Stück, entwickelt sich dann jedoch wie ein Rinnsaal zu einem Bach und gewinnt immer mehr an Dynamik. Mit fast dreizehn Minuten ist er der längste Song auf diesem Album und vielleicht auch einer der betörendsten.

Mit einer ganz seltsamen und trüben Stimmung beginnt zunächst Into The Night. Dazu männlicher Cleangesang. Man fühlt sich zunächst in einem anderen Universum, vielleicht sogar auf einem anderen Album!? Das ist es ja gerade, was Cult Of Luna ausmacht, jener unerwartete Moment und trotzdem kommt man irgendwann zu seinem grundsätzlichen Ansatz zurück. In diesem Fall sind es die letzten eineinhalb Minuten, die bei diesem Song fast unversehens kommen.

Full Moon ist ein (packendes) Instrumental, ebenso wie das abschließende Beyound II, welches uns sanft aus der Umlaufbahn dieses Cult Of Luna Album hinausbegleitet.

Dazwischen liegen jedoch mit The Long Road North (welcher wohl ursprünglich direkt nach der Mariner Session geschrieben wurde) und Blood Upon Stone zwei lange, typische Cult Of Luna Songs, die wirklich alles mitbringen, was Cult Of Luna mittlerweile ausmacht.