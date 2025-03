Parkway Drive: finaler Teil der neuen Doku online

Im Vorfeld ihrer mit Spannung erwarteten Europatournee zum 20-jährigen Bandjubiläum steigern Parkway Drive über exklusiven Content weiter die Vorfreude auf die spektakulären Shows!

Ende letzten Jahres ging der australische Teil ihrer großen 20th-Anniversary-Tournee über die Bühnen und die Band gewährt über eine brandneue, zweiteilige Dokumentation intensive Einblicke und bietet uns einen Platz in der ersten Reihe der Live-Shows, dazu exklusiven Backstage-Zugang, zahlreiche Momente hinter den Kulissen sowie Interviews mit der Band und den Fans. Nun komplettiert die neue Folge das Geschehen:

Die jüngsten Auftritte in Australien waren absolute Meilensteine in der zwei Jahrzehnte währenden Dominanz von Parkway Drive im weiten Bereich der Heavy Music. Die Anniversary-Tour zog riesige Massen an und untermauerte die unaufhaltsame Dynamik, mit der sich der sympathische Fünfer immer weiter nach vorn bewegt. Ausverkaufte Shows und rekordverdächtige Besucherzahlen: Die Tour war mit über 62.000 verkauften Tickets ein phänomenaler Erfolg und zählt zu den größten in der australischen Geschichte der Heavy Music!

Parkway Drive haben die hauseigene Messlatte noch mal ein imposantes Stück höher gelegt! Die Vorfreude auf die später im Jahr auch bei uns anstehenden Spektakel steigt auch über die Dokumentation weiter. Wer noch kein Ticket hat, ist gut beraten, bald zuzuschlagen! In einzelnen Städten werden die Karten bereits knapp, schon jetzt ist es gemessen an der großen Nachfrage die erfolgreichste Parkway Drive-Tournee bei uns bislang.

Bleibt dran und verpasst die Band nicht auf ihrer 20 Year Anniversary | European 2025 Arena Tour im kommenden Herbst. Mit ihrer bisher ehrgeizigsten Produktion wird die Tournee ein unvergessliches, absolut mitreißendes Erlebnis.

„Macht keinen Fehler – das wird der beste Gig, den ihr dieses Jahr sehen werdet. Don’t miss it!“ – Winston McCall

Parkway Drive || 20 Year Anniversary Tour

19.09.25 Leipzig – Quarterback Immobilien Arena

20.09.25 München – Olympiahalle (Low Tickets!)

21.09.25 AT – Wien – Stadthalle

23.09.25 CH – Zürich – Hallenstadion

24.09.25 Frankfurt – Festhalle

26.09.25 Hamburg – Barclaycard Arena

27.09.25 Dortmund – Westfalenhalle (Low Tickets!)

28.09.25 Stuttgart – Schleyerhalle