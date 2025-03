Gaahls Wyrd: kündigen neues Album „Braiding The Stories“ an

In den tiefen Korridoren der mythischen Wildnis Norwegens und unter dem geisterhaften Schein der einbrechenden Nacht erhebt sich Gaahls Wyrd einmal mehr, eingehüllt in das Esoterische. Eine Komposition, die über den bloßen Klang hinausgeht, eine lebendige Erforschung von Kontemplation und Klangexperimenten, die eine Brücke zwischen Bewusstsein und Träumen schlägt.

Braiding The Stories kündigt die Ankunft von Gaahls Wyrds zweitem Album gleichen Namens an, auf dem sich die Vergangenheit und das Ätherische miteinander verweben. Geführt von der unbezwingbaren Präsenz von Kristian „Gaahl“ Espedal, mit der versierten Meisterschaft von Ole „Lust Kilman“ Walaunet an den Gitarren, Andreas „Nekroman“ Salbu’s resonanten Basslinien und Kevin „Spektre“ Kvåle’s perkussiver Kraft. Gemeinsam durchqueren sie die rätselhaften Landschaften des Geistes und der Seele, schnitzen kühne Passagen, die die konventionellen Grenzen des extremen Metals sprengen – und bleiben dabei gleichzeitig in ihrem norwegischen Erbe verwurzelt.

Von den eindringlichen Refrains der Sterne bis hin zu den Wellen des Herzens – Braiding The Stories lädt zu einer nachdenklichen Reise nach innen ein. Texte aus der himmlischen Feder, die die Flussbetten des Bewusstseins und der Zeit durch jeden Akkord, jeden Takt nachzeichnen, fordern den Hörer auf, die Geschichten zu erzählen, die Wurzeln zu flechten, die das Unsichtbare bergen.

Das Album wird am 6. Juni 2025 über Seasons Of Mist erscheinen.

Hier geht es zum Musikvideo von Braiding The Stories: