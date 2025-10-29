Mystic Festival 2026: kündigt die nächsten vier Highlights an

Das Festival hat nun die nächsten vier Highlights im Line-Up bekannt gegeben. Diese Bands könnten unterschiedlicher nicht sein, doch sie teilen ein seltenes Talent, separate musikalische Welten zu erschaffen: Static-X, Thrown, Gaahls Wyrd und Blood Vulture.

Seid ihr bereit für das Evil Disco? Static-X kommen aus Kalifornien und werden die Werft mit ihrem fesselnden Rave, der auf Industrial und Nu-Metal basiert, zum Beben bringen. Obwohl es über ein Jahrzehnt her ist, dass Wayne Static verstorben ist, ist die Band zurück, mit dem ebenso charismatischen Zer0 an der Spitze. Mit jedem Konzert und jeder Veröffentlichung – bisher sprechen wir von beiden Volumes von Project: Regeneration – beweisen sie, dass diese Show weitergehen muss. Es ist einfach zu faszinierend, den Vorhang fallen zu lassen.

Die schwedische Band Thrown gehört zu den am schnellsten wachsenden Metal-Bands der 2020er Jahre. 2021 haben sie uns mit dem unerwarteten Hit ihrer EP Extended Pain umgehauen, und 2024 haben sie mit dem hervorragenden Debütalbum Excessive Guilt nachgelegt. Ihre originelle, moderne Vision zur Metallisierung von Hardcore ist im Studio bereits scharf, entfaltet sich jedoch vollends, wenn Thrown live auf der Bühne stehen. Wie ihr sicherlich schon wisst – das spricht sich schnell herum.

Die Bestimmung von Gaahl ist es, uns durch Musik, die sowohl schön als auch schaurig ist, mit dem Herzen der Dunkelheit zu verbinden. Früher war er die Stimme von Gorgoroth und God Seed; nun setzt er seine Reise durch diese verlassene Erde als Anführer von Gaahls Wyrd fort. Kürzlich haben die Norweger ihr zweites Album Braiding The Stories veröffentlicht, ein Werk von beispielloser Einzigartigkeit in der zeitgenössischen Black-Metal-Szene. Und live… Erwartet keine Theatralik, Kostüme oder freundliche Gesten. Gaahl benötigt nichts davon, um euch ins Herz des Abgrunds zu führen.

Jahrelang hat der New Yorker Jordan Olds, unter dem Pseudonym Gwarsenio Hall, als Internet-Persönlichkeit, Performer genialer Coverversionen und Moderator der einzigen Metal-Talkshow Two Minutes To Late Night begeistert. Doch Jordans nächstes Projekt, Blood Vulture, ist kein Scherz. In Sams Worten handelt es sich um Gothic Sludge; andere haben den Sound der Band mit Alice In Chains verglichen, wenn sie anstelle von Grunge epischen Doom spielen würden. So oder so, eine einzigartige Band.

Weitere Informationen und Tickets sind auf der Festival-Website erhältlich: https://www.mysticfestival.pl/en/home/