VII Vitium: präsentieren ihren neuen Song „Lussuria / Osmodeo“

Die dritte Single aus dem selbstbetitelten Debütalbum von VII Vitium trägt den Titel Lussuria / Osmodeo. Mit der wertvollen Unterstützung von Alessandra Trinity Bersiani (La Grazia Obliqua) an den Synthesizern ist der Song eine der ikonischsten und persönlichsten Veröffentlichungen der Band.

Das Lyric-Video, das von Stefano Mastronicola erstellt wurde, kann hier angesehen werden:

Das Album VII Vitium, das am 31. Oktober erscheint, ist eine introspektive und emotionale Reise, die die Welt der Sünde erkundet und ihren Dämonen mit einer magischen Fusion aus Dark-Occult-Klängen à la Death SS und Paul Chain, europäischem Doom sowie Elementen des italienischen Progressive Rock, unabhängigem Rock und ’80er Darkwave eine Stimme verleiht.

Zahlreiche Gäste haben VII Vitium bei der Entstehung des Albums unterstützt: Joe Ferraro (Cultus Sanguine), John Goldfinch (L’Impero Delle Ombre), Sandra Silver, Daniele Donini, Alessandra Trinity Bersiani (La Grazia Obliqua), Dario Vicariotto (IV Sigillo), David Cremoni, Lisa Bonacquisti, Melissa Bonacquisti und Luca Gregori. Alle Supporter brachten ihre eigene Interpretation des fesselnden Themas in dieses Projekt ein und leisteten einzigartige und wertvolle Beiträge.

VII Vitium werden euch in ihrer sündhaften Welt willkommen heißen.

