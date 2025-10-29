Graspop Metal Meeting 2026: präsentiert die ersten Namen des #GMM26

Die ersten Namen für die 29. Ausgabe des Graspop Metal Meetings stehen fest… seid ihr bereit?

Am Donnerstag, den 18. Juni, werden Limp Bizkit, Megadeth und Within Temptation die Festivalarena in Dessel beherrschen! Limp Bizkit werden am Festivaldonnerstag die North Stage headlinen, während Within Temptation die South Stage bespielen. Ebenfalls auf der North Stage an diesem Tag: Megadeth!

Wir müssen euch nicht sagen, dass die Jungs von Limp Bizkit wissen, wie man die Stimmung anheizt. Neue Musik ist heutzutage rar, aber im Live-Setting sind die Hits der Motor der Show. Wenn ihr sie vor zwei Jahren beim GMM gesehen habt, wisst ihr, was euch erwartet: eine riesige Nu-Metal-Party voller Hits und Moshpits!

Mit Within Temptation begrüßen wir erneut eine führende niederländische Symphonic-Metal-Band in Dessel. Nächstes Jahr feiert die Band um Sharon den Adel ihr 30-jähriges Bestehen und in diesen drei Jahrzehnten haben sie acht Studioalben veröffentlicht, zuletzt Bleed Out (2023). Drei Jahre nach ihrem letzten Auftritt kehren sie nach Dessel zurück, um den zehnten Platz auf ihrem GMM-Konto zu beanspruchen.

Es freut uns sehr, eines der Big Four des Thrash Metal zum Line-Up des nächsten Sommers hinzuzufügen. Die mächtigen Megadeth, die Band um Dave Mustaine, haben kürzlich sowohl ihre Abschiedstour als auch die Veröffentlichung ihres 17. und letzten Studioalbums am 3. Januar angekündigt. Macht euch bereit, denn Megadeth servieren eine Mischung aus Klassikern und neuen Songs. Wir können es kaum erwarten!

Die Tickets für das GMM 2026 gehen am Samstag, den 8. November, um 10 Uhr über Ticketmaster in den Verkauf. Mastercard-Inhaber können zwischen 10 Uhr am Donnerstag, den 6. November, und 9 Uhr am Samstag, den 8. November, [nur Festival- und VIP-Tickets] Vorverkaufstickets erwerben. Weitere Informationen findet ihr auf priceless.com/music.

Über das GMM: Vier Tage lang wird das Graspop Metal Meeting 2026 die ruhige Stadt Dessel erneut in das dröhnende Epizentrum der Hardrock- und Metalszene verwandeln. Fünf Bühnen, großartige Headliner, wütende Riffs, aufstrebende Metal-Götter und kolossale Moshpits werden die Erde bis ins Mark erschüttern. Für die 29. Ausgabe des Graspop Metal Meeting wird das Beste der internationalen Hardrock- und Metalszene geboten. Vom 18. bis 21. Juni werden zehntausende Metalheads nach Dessel strömen, um das größte und vielfältigste Metal-Festival der Benelux-Region zu erleben. GMM2026: Seid dabei oder seid ausgeschlossen!

Weitere Details sind auf unserer Website https://www.graspop.be/en/ verfügbar.