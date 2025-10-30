Frozen Land: kündigen neues Album „Icemelter“ an, das am 21.11. über Massacre Records erscheint

Die finnische Power-Metal-Band Frozen Land kehrt mit ihrem dritten Studioalbum Icemelter zurück, das am 21. November 2025 weltweit über Massacre Records auf Digipak CD, limitierter Vinyl LP und digital veröffentlicht wird.

Zusammen mit der Ankündigung des Albums hat die Band die brandneue Single Dead End veröffentlicht, eine kraftvolle Hymne, die der Sinnlosigkeit des Lebens ins Auge sieht, um einen paradoxen Frieden zu finden. Angetrieben von unermüdlichen Riffs und einem mit erhobener Faust gesungenen Refrain, konfrontiert Dead End die Unvermeidlichkeit des Verfalls und die Befreiung, die aus der Akzeptanz dieser Tatsache resultiert – ein existenzieller Aufruf, der die dunkleren Themen des Albums in vier eindringlichen Minuten destilliert. Seht euch das Video hier an:

Dead End hier streamen: https://save-it.cc/massacre/dead-end

Auf Icemelter dringen Frozen Land in ihr bisher aggressivstes Terrain vor und verbindet ungewöhnlich brutale, stahlharte Gitarrenarbeit mit schwebenden, klassischen Power-Metal-Gesang und weitläufigen Atmosphären. Das Ergebnis ist ein schlankes, kraftvolles Album, das Schlag auf Schlag wirkt und dabei einen deutlich finnischen Sinn für Melodie und Melancholie trägt. Lyrisch verknüpft das Album kurze, unerschütterliche Vignetten über eine Welt, die von Korruption, Angst und spiritueller Erschöpfung zerfressen ist – nirgendwo deutlicher als in Dead End.

Icemelter – Tracklist:

1. The Carrier

2. Dead End

3. Dream Away

4. Chosen, Corrupt And Cancerous

5. Losing My Mind

6. Icemelter

7. Haunted

8. Black Domina

Die Präzision des Albums verdankt sich einem erstklassigen Produktionsteam: gemischt von Matias Kupiainen (Stratovarius), Schlagzeugaufnahmen in den Sonic Pump Studios in Helsinki und gemastert von Elmo Syrjäläinen, mit auffälliger Coverkunst von Andrey Vasilchenko. Alle Musik und Texte stammen von Tuomas Hirvonen, der die geschärfte Identität der Band in acht kompakten, explosiven Tracks kanalisiert.

Icemelter sind:

Tony Meloni – Gesang

Tuomas Hirvonen – Gitarren

Eero Pakkanen – Bass

Lauri Nylund – Keyboards

Matias Rokio – Schlagzeug

Icemelter online:

https://www.facebook.com/Frozenlandband/

https://www.instagram.com/frozenlandofficial/