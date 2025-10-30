Morrigu: melden sich mit neuem Song „All I Feel“ zurück

Nach einer längeren Pause meldet sich die Schweizer Band Morrigu mit neuer Musik zurück. Am 17.10.2025 veröffentlichten sie ihren brandneuen Song All I Feel – der erste neue Track seit dem letzten Album In Turbulence aus dem Jahr 2021.

Frontmann und Songwriter erklärt, dass nach dem Album zunächst das Familienleben im Vordergrund stand: „Im selben Jahr wurde ich Vater, und die Musik musste leider erst einmal in den Hintergrund treten. In dieser Zeit habe ich nur an einem Song gearbeitet – All I Feel.“

Mit dem neuen Song zeigen Morrigu, dass sie nichts von ihrer emotionalen Intensität und atmosphärischen Tiefe verloren haben – vielmehr markiert All I Feel den Beginn eines neuen Kapitels in der Geschichte der Band.