Nordic Noise 2026: sechs neue Namen im Line-Up

Nordic Noise versammelt zum 14. Mal in Folge die Rock- und Metal-Community für eines der etabliertesten und traditionellsten Festivals Dänemarks. Nach mehreren Jahren als „nomadisches Festival“ kehrt Nordic Noise 2026 endlich nach Hause zurück – in das legendäre Rust in Nørrebro, das mit drei Etagen, einem Biergarten und einem Metal-Markt aufwartet.

Das Festival findet am Donnerstag, den 14. Mai (Christi Himmelfahrt), Freitag, den 15. Mai, und Samstag, den 16. Mai 2026, statt und bietet an jedem Tag sechs Konzerte sowie einen Metal-Rock Night Club mit DJs bis 3:00 Uhr morgens.

Neue Namen im Line-Up Nach einer starken ersten Ankündigung im September, die Chris Holmes (W.A.S.P.), Thunderor, Captain Black Beard, Impalers, Meridian, Steel Inferno, Black Swamp Water und Wasted umfasste, präsentiert Nordic Noise nun stolz weitere sechs Bands, die dem Line-Up 2026 Gewicht, Melodie und nordische Energie verleihen:

Artillery (DK) – Thrash-Legenden, die seit den 1980er Jahren als Vorreiter des dänischen Metals auf der internationalen Bühne agieren. Eine Institution, die weiterhin mit voller Kraft und Präzision liefert. Neues Material ist für das nächste Jahr geplant!

Osukaru (SE) – Schwedischer melodischer Hard Rock vom Feinsten. Geleitet von Gitarrist Oz Osukaru, liefert die Band großartige Hooks und AOR-Vibes in bester skandinavischer Tradition.

Exelerate (DK) – Eines der vielversprechendsten neuen dänischen Speed/Power-Acts. Bekannt für ihre technische Finesse und explosiven Live-Shows, die sowohl klassische Metal-Fans als auch jüngere Headbanger begeistern.

Blue Rose Down (DK) – Ein frischer Wind in der dänischen Heavy-Rock-Szene. Die Kombination aus kraftvollem Gesang, schweren Riffs und energetischer Attitüde macht diesen Ein-Mann-Act zu einem wirklich einzigartigen Erlebnis.

Nighthawk (SE) – Schwedische Retro-Rocker mit internationalem Sound und starkem Songwriting. Die Aufnahmen feature Björn Strid (The Night Flight Orchestra, Soilwork) am Gesang. Ihr neuestes Album hat großartige Kritiken erhalten und ihre Position als einen der aufregendsten neuen Acts in den Nordics gefestigt.

Mantric Momentum (NO) – Norwegische Supergroup mit Mitgliedern von Circus Maximus und Eden’s Curse. Ihr moderner, melodischer Metal kombiniert Power, technische Finesse und massive Refrains zu einem beeindruckenden, klanglichen Ausdruck.

Aktuelles Line-Up (14 von 18 Bands)

• H.O.L.M.E.S. – The Sound Of W.A.S.P. (US)

• Artillery (DK)

• Thunderor (CA)

• Captain Black Beard (SE)

• Osukaru (SE)

• Steel Inferno (DK)

• Meridian (DK)

• Impalers (DK)

• Wasted (DK)

• Black Swamp Water (DK)

• Exelerate (DK)

• Blue Rose Down (DK)

• Nighthawk (SE)

• Mantric Momentum (NO)

