Sagenbringer: veröffentlichen Musikvideo zu „Walpurgisnacht“ aus dem Album „Zwischen Den Welten“

Wenn die Walpurgisnacht anbricht, entfachen Sagenbringer den ultimativen Hexensabbat. Mit einem Fest auf dem Blocksberg, wo Zauberbrüder und Hexenschwestern sich ihrer Kleider entledigen und in den Mai tanzen, ruft dieser Song zum magischen Familientreffen mit ordentlich Feuer unterm Kessel. Zur Feier mit dem Hexenzirkel – es ist Walpurgisnacht, und alle feiern mit.

Zum Abschluss ihrer ersten eigenen Headlinertour veröffentlichen Sagenbringer ein Musikvideo zu dem Song Walpurgisnacht ihres aktuellen Albums Zwischen Den Welten. Mit Liveimpressionen vom ausverkauften Auftritt aus dem Im Wizemann in Stuttgart, beweisen die vier Skalden, dass ihre Musik auch Live die Massen zu begeistern weiß.

Somit ist die Vorfreude auf die zweite Hälfte ihrer Zwischen den Welten Tour groß, welche unter dem Titel Epilog 2027 im März eben jenes Jahres in sechs Städten Halt macht.

Sagenbringer – Zwischen Den Welten Epilog 2027

Die Reise zwischen den Welten nahm im Frühjahr 2026 ihren Anfang. Die Geschichten fanden Anklang und so ziehen die Skalden von Sagenbringer erneut aus, um den Epilog 2027 zu schreiben. In sechs weiteren Städten feiern die vier Nordlichter ihr aktuelles Werk und beschließen damit die erfolgreiche Ära Zwischen Den Welten. Freut euch auf sechs weitere Live-Shows quer durch Deutschland voller Energie, Emotionen und epischen Hymnen.

Reist mit Sagenbringer noch einmal Zwischen Den Welten!

Zwischen Den Welten – Epilog 2027:

Präsentiert von: metal.de, Legacy, Sonic Seducer, MusiX, SLAM & NoCut

05.03.2027 Lübeck – Rider’s Café

06.03.2027 Braunschweig – Kufa-Haus

12.03.2027 Wuppertal – LCB

13.03.2027 Karlsruhe – Stadtmitte

19.03.2027 Jena – F-Haus

20.03.2027 Bamberg – Vamos

Solltet ihr es bis dahin nicht mehr aushalten, könnt ihr Sagenbringer auch bei etlichen Festivals dieses Jahr sehen. Unter anderem auf dem WGT, dem Rockharz, auf den Tolkien Tagen oder auch dem Wacken Open Air.

Line-Up:

Haldruhir: Vocals

Skjomi: Guitar

Azaril: Bass

Trygve: Drums