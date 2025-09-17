Indecent Behavior: veröffentlichen weitere Single „Grown Up“ vom kommenden Album „Sick“

Die deutschen Pop-Punk Aufsteiger Indecent Behavior legen mit Grown Up ihre neue Single vor. Grown Up ist ein Song darüber, niemals wirklich erwachsen zu werden. Darüber, nirgends so richtig reinzupassen. Darüber, so zu bleiben, wie wir schon immer waren – und genau dieses Gefühl zu teilen und gemeinsam zu erleben.

„Wieso habe ich mir als Kind noch gleich gewünscht, erwachsen zu sein? Jetzt bin ich’s. Doch was hat sich wirklich verändert? Irgendwo zwischen Steuererklärungen und Fragen wie ‚Wann wirst du endlich erwachsen?‘ ist eins unumstritten: Ich werde niemals erwachsen!“, erzählt Indecent Behavior Sänger Henrik Bergmann. „Wir sind zwar älter geworden, aber tief drin sind wir immer noch die Pop-Punk Kids, die staunend vor den Festivalbühnen stehen, die zusammen die Welt bereisen wollen, die alles für eine gute Zeit geben.“

Seht euch hier das Video zu Grown Up an:

Streamt die Single Grown Up hier: https://indecentbehavior.lnk.to/sick

Nach Auftritten bei Rock Am Ring, Rock Im Park und Touren mit Neck Deep, Zebrahead oder den Donots haben Indecent Behavior mit Sick, das am 26. September veröffentlicht wird, ihr viertes Studioalbum in der Pipeline. Bevor es ab Oktober auf große Album- Clubtour geht feiert die Band aus Saarbrücken ihren Release mit ein paar exklusiven Release Listening Shows in ausgewählten Skate-Shops. Vier Städte, vier Abende, jedes Mal mit kleinem Acoustic-Set on top. Der Eintritt ist kostenlos und exklusive Bundles gibt es ebenfalls vor Ort.

Produktversionen:

– LP Edition im Sleeve mit schwarz-gelbem Splatter Vinyl und LP Beileger (limitiert auf 500 Stück)

– CD Edition im Digipak (Band exklusiv / limitiert auf 300 Stück)

– Standard Stream & Download (Band exklusiv / limitiert auf 300 Stück)

Indecent Behavior – Sick Release Listening Shows

25.09. DE, Merzig – Image Skate Shop (Reinfeiern in den Release ab 19:00 Uhr)

26.09. DE, Münster – Skate Aid Shop (ab 17:00 Uhr)

27.09. DE, Hannover – Perle (ab 19:00)

28.09. DE, Hamburg – Mantis Skate Shop (ab 18:30 Uhr)

Wir leben in einer Welt voller Eindrücke. Was für manche wie ein Ozean voller Möglichkeiten erscheint, wirkt auf andere unglaublich überfordernd, bedrückend und ungerecht. Kein Entkommen von der Masse an ungefilterten Informationen, die tagtäglich auf uns niederregnen. Kein Licht am Ende des dunklen Nachrichtentunnels. Kein klarer Ausweg aus dem Labyrinth der Optionen, das statt Freiheit nur Überforderung bringt. Sick ist genau aus diesen Gedanken entstanden und ein Album für alle, denen es manchmal auch einfach zu viel wird. Die das Gefühl haben, in einer Welt zu leben, die sie einfach nicht verstehen. Für alle Menschen, die einen Ort suchen, an dem sie sich verstanden und wohl fühlen können.

Mehr Informationen zu Indecent Behavior (inklusive Tour-Termine)und ihrem kommenden Album Sick findet ihr hier:

Indecent Behavior online:

https://www.instagram.com/indecentbehaviorofficial

https://www.facebook.com/IndecentBehavior/