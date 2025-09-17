Broke’n’Silence – Free Your Dreams

Broke’n’Silence, die noch junge Formation aus Celle, hat ihre erste EP Free Your Dreams letztes Jahr veröffentlicht. Neue Songs werden noch in diesem Jahr auf die Reise geschickt, so wurde die neue Nummer Bow Your Head für den 26.09.2025 angekündigt. Neben den ersten Tracks haben die Jungs aus Niedersachsen auch erste Liveerfahrungen gesammelt und spielen am 18.10.2025 in Bergen eine Show im Kaffeegarten Sülze. Musikalisch zieht es die drei Musiker in den modernen Alternative Rock. Kombiniert werden die Klänge mit klassischen Rock ’n‘ Roll Riffs und Hardrock-Handschriften. Sowohl technisch als auch gesanglich müssen sich Broke’n’Silence nicht verstecken und liefern schon einen erwachsenen Sound ab. Die EP Free Your Dreams blickt auf fünf Nummern, die auf eine Spielzeit von 18 Minuten kommen und von der Band selbst produziert wurden.

Eröffnet wird die EP mit I Will Be Okay. Eine kräftige Nummer mit starken Gitarrensequenzen von Sänger Buddy. Auch seine Vocals stehen immer wieder im Zentrum der Kunst. Zusammen mit Alexander Klabe (Bass und Backgroundgesang) und Schlagzeuger Damon Blanks ziehen sie eine amerikanische Klanglandschaft auf. Klare Strukturen sorgen für eine gute Basis und erste Höhepunkte bringen Stimmung in die Nummer. Natürlich orientieren sich die Songs wie Atomic T!ts oder auch Sunday an Genregrößen. Für die erste Eigenproduktion aber kein schlechter Weg, der sich bezahlt machen könnte. Langfristig müssen sich Dark und Free Your Dreams von anderen Mitstreitern absetzen. Um den eigenen Kosmos abzustecken, ist Free Your Dreams jedoch genau der richtige Weg. Auf die neuen Songs darf man gespannt sein. Broke’n’Silence darf man als Genrefan ruhig auf dem Zettel haben und in das aktuelle Material hineinhören.

