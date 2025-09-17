Radiant Thought: Debütalbum „Transcendence“ feat. Baard Kolstad (Leprous) erscheint am 07.11.2025

Die Progressive-Metal-Band Radiant Thought kündigt stolz die Veröffentlichung ihres Debütalbums Transcendence für den 07.11.2025 an. Das Album enthält zwölf Songs für fast 48 Minuten intensives musikalisches Erlebnis und ist auf allen Tracks mit Leprous-Schlagzeuger Baard Kolstad zu hören!

Einen Vorgeschmack auf die Qualität und Eleganz des Songwritings bekommt ihr mit dem Song Transcending, der auf den wichtigsten digitalen Plattformen als Single und als Musikvideo erhältlich ist:

Transcending versetzt uns in das Labyrinth der Zeichen, die die heutige Gesellschaft bietet. Es gibt zu viele Botschaften und Eingaben, was zu einem Übermaß an Kommunikation führt, das uns nicht einmal Zeit lässt, den „Space Between The Lines“ („Raum zwischen den Zeilen“) wahrzunehmen. Transzendieren bedeutet in einer solchen Gesellschaft vielleicht, mit der Kommunikation aufzuhören und mit dem Beobachten zu beginnen. Zu sein, statt zu erscheinen.

Das Debütalbum Transcendence von Radiant Thought repräsentiert jahrelange kreative Erkundung und Hingabe. Es ist eine Einführung in die Vision des Projekts: Musik, die Emotionen, Neugier und Verbundenheit weckt. Das Konzept des Albums erforscht persönliches Wachstum, Resilienz und Selbstfindung – eine Reise durch Zyklen von Kampf und Erneuerung.

Transcendence – Trackliste:

1. The Opening

2. Transcending

3. Radiance

4. The One

5. Division

6. Hexagon

7. An Endless Cycle

8. Coherence

9. Descending

10. Prisoner

11. The Aftermath

12. Downside

Das Albumcover stammt von Margarida Tangerina.

Transcendence wurde von Valter Abreu geschrieben, komponiert, eingespielt (alle Instrumente außer Schlagzeug), aufgenommen und produziert. Miguel Pinto und Valter Abreu haben die Gesangsaufnahmen beigesteuert. Die Schlagzeugaufnahmen wurden von Baard Kolstad eingespielt. Tontechnik und Aufnahmen wurden von Marius Strand im Strand Studio übernommen. Das Mixing hat João Brandão bei ARDA Recorders durchgeführt. Der Gesang wurde von Valter Abreu abgemischt. Das Mastering von Erik Peabody fand bei Viking Guitar Productions statt. Das Logo wurde von Rui Abreu (R-Typography) gestaltet. Der Originaltext zu Transcending stammt von João Franco. Ein besonderer Dank geht an Stefan Sjöberg für seine frühe Mitarbeit am Projekt und für seine kontinuierliche Unterstützung und sein Feedback während des gesamten Projekts.

Radiant Thought ist ein 2011 von Valter Abreu gegründetes Musikprojekt. Es entstand aus einer lockeren Zusammenarbeit mit dem Komponisten Stefan Sjöberg, bei der Coverversionen von Videospiel-Soundtracks und andere Arrangements entstanden. Diese Partnerschaft entwickelte sich später zu einem kreativen Ventil für Originalmusik, stark beeinflusst von Künstlern wie Nine Inch Nails, Tool und Porcupine Tree.

Der erste Track Transcending markierte den Beginn der Reise des Duos, doch das Projekt durchlief im Laufe der Jahre zahlreiche Transformationen. Nachdem Valter und Stefan an einer Handvoll Tracks gearbeitet hatten, erkundeten sie verschiedene Richtungen, unter anderem wechselten sie von Instrumentalstücken zu Gesangsstücken und luden gleichzeitig andere Musiker ein, Beiträge zu leisten.

Ihre gemeinsame Geschichte und kreativen Anfänge sind ein wichtiger Schlüssel zum Sound von Radiant Thought.

Radiant Thought sind:

Valter Abreu – Songwriter, Alle Instrumente außer Schlagzeug, Produktion

Miguel Pinto – Gesang

Baard Kolstad – Schlagzeug (Gast)

Radiant Thought online:

https://www.instagram.com/radiantthought/#