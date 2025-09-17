Beat: haben ein Video zu “Thela Hun Ginjeet” veröffentlicht

Die legendären ehemaligen King Crimson-Mitglieder Adrian Belew und Tony Levin haben sich mit dem Gitarrenvirtuosen Steve Vai und dem Tool-Schlagzeuger Danny Carey zusammengetan, um Beat zu gründen, eine kreative Neuinterpretation der drei ikonischen King Crimson-Alben aus den 80er-Jahren – Discipline, Beat und Three Of A Perfect Pair. Im Jahr 2024 gab das Ensemble 65 ausverkaufte Konzerte in Nordamerika. Im Anschluss daran folgte 2025 eine ausgedehnte Tournee durch Mexiko und Südamerika. Zuletzt kehrte die Band aus Japan zurück, wo Beat vor ausverkauftem Haus im berühmten Budokan in Tokio auftrat. Jetzt präsentieren die Band und InsideOutMusic / Sony Thela Hun Ginjeet vor der Veröffentlichung von Beat Live am 26. September.

Adrian Belew sagt dazu: „In den Achtzigern bemerkte Robert Fripp, dass das King Crimson Quartett vielleicht die beste Live-Band der Welt zu dieser Zeit war. Tony, Steve, Danny und ich sind entschlossen, dieses Erbe mit jeder einzelnen Performance zu ehren.”

Eine erste Veröffentlichung am 2. Juli präsentierte die Darbietung des Ensembles von Neal And Jack And Me, die hier angesehen werden kann:

Die zweite Veröffentlichung, Frame By Frame, kann hier angesehen werden: