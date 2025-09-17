The Prophecy 23: veröffentlichen neues Video zu “Chill ’Em All”

Die deutschen Crossover-Thrasher The Prophecy 23 melden sich mit einem brandneuen Video zu Chill ’Em All aus ihrem aktuellen Album Mosh O‘ Clock zurück. Bekannt für ihre explosive Mischung aus Thrash, Groove und unerbittlicher Energie, liefert die Band erneut eine ordentliche Portion Riffs und Attitüde.

Die Veröffentlichung von Chill ’Em All folgt auf den Erfolg von Mosh O‘ Clock, das auf Platz 44 der offiziellen deutschen Albumcharts einstieg und einen beeindruckenden 12. Platz in den offiziellen Rock/Metal-Charts erreichte. Dieser Erfolg ist ein wichtiger Meilenstein in der Karriere der Band und beweist ihren wachsenden Einfluss auf die internationale Metal-Szene.

Mit Chill ’Em All verbinden The Prophecy 23 Humor, rohe Kraft und ihren charakteristischen Crossover-Stil in einem Video, das den Geist der Band perfekt einfängt – intensiv, kompromisslos und unterhaltsam.

Weitere Infos zur Band, zum neuen Album und den anstehenden Tourdaten könnt ihr hier nachlesen: