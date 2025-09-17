The Lasting Dose Fest: am 16.01.2026 in Hamburg, MS Stubnitz und am 17.01.2026 in Berlin, Neue Zukunft

Das Berliner Label The Lasting Dose Records feiert sein Label Fest im Januar 2026 gleich zweimal: am 16.01.2026 in Hamburg auf der MS Stubnitz und am 17.01.2026 in Berlin in der Neue Zukunft. Das Label, bekannt als Heimat für erstklassige Stoner-, Doom- und Sludge-Bands, will mit seinen Bands und Fans groß feiern.

Hinter The Lasting Dose Records steht Labeleigner Jan Oberg (Earth Ship, Grin), der aus der Berliner und deutschen Szene schon lange nicht mehr wegzudenken ist und mit seinem Label schon das eine oder andere Juwel entdeckt hat. Er lässt es sich nicht nehmen, mit seiner Band Grin gleich an beiden Tagen selbst mit am Start zu sein!

Beim The Lasting Dose Fest in Hamburg werden folgende tolle Bands dabei sein:

Grin

Daevar

Caffeine

Ultrablut

Beim The Lasting Dose Fest in Berlin werden es folgende Bands sein:

Grin

Caffeine

Ultrablut

Sarkh

Blacksmoker

Tickets sind bereits im VVK, Tickets und weitere Infos erhaltet ihr hier! Dieses Event, egal in Hamburg oder Berlin, solltet ihr euch nicht entgehen lassen.