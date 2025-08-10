Beat: präsentieren Video zu “Frame By Frame”

Die legendären ehemaligen King Crimson-Mitglieder Adrian Belew und Tony Levin haben sich mit dem Gitarrenvirtuosen Steve Vai und dem Tool-Schlagzeuger Danny Carey zusammengetan, um Beat zu gründen, eine kreative Neuinterpretation der drei ikonischen King Crimson-Alben aus den 80er.Jahren – Discipline, Beat und Three Of A Perfect Pair. Im Jahr 2024 gab das Ensemble 65 ausverkaufte Konzerte in Nordamerika. Im Anschluss daran folgte 2025 eine ausgedehnte Tournee durch Mexiko und Südamerika. Nun präsentieren die Band und InsideOutMusic / Sony vor der Veröffentlichung von Beat Live am 26. September Frame By Frame.

Adrian Belew sagt dazu: „In den Achtzigern bemerkte Robert Fripp, dass das King Crimson Quartett vielleicht die beste Live-Band der Welt zu dieser Zeit war. Tony, Steve, Danny und ich sind entschlossen, dieses Erbe mit jeder einzelnen Performance zu ehren.”

Steve Vai sagt über Frame By Frame: „Das ist ein wundersames Stück Musik. Es enthält einzigartige, todesmutige, polymetrische, ineinander verwobene Gitarrenparts, die nahtlos und elegant eine wunderschöne Text- und Gesangsmelodie untermalen. Es ist jedes Mal eine Freude, diesen Song zu spielen. Habe ich schon erwähnt, dass die Gitarrenparts todesmutig sind?“

