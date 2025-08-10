Halestorm: veröffentlichen ihr sechstes Album „Everest“

Vor zwei Tagen hat die mit einem Grammy Award ausgezeichnete Band Halestorm ihr sechstes Studioalbum Everest auf Atlantic Records veröffentlicht. Für Everest hat sich die Band mit dem Grammy-Gewinner Dave Cobb (Brandi Carlile, Chris Stapleton) zusammengetan.

Die Band auch ein Video zu ihrer neuesten Single Like A Woman Can veröffentlicht, einer sinnlichen, bluesigen Hommage an die Bisexualität. Laut Leadsängerin Lzzy Hale ist Like A Woman Can Venus, die Mars bittet, ihr in der Mitte entgegenzukommen, während sie sich inmitten eines bisexuellen Erwachens befindet.

Seht euch das Video zu Like A Woman Can hier an:

Everest folgt auf die feurige Europatournee der Band mit den Metal-Ikonen Iron Maiden. Die Rocker aus Pennsylvania, die seit Jahrzehnten selbst Headliner in Arenen sind, haben mit Lzzy Hale noch einen Trumpf im Ärmel, deren Gesang und Screams ihren Status als eine der besten Sängerinnen ihrer Generation bestätigen. Die Hälfte ihres Support-Sets besteht aus Tracks aus dem brandneuen Album Everest. Man versteht, warum sie so zuversichtlich sind: Das neue Material klingt hervorragend. Das Album kann hier vollständig gestreamt werden.

Nach Abschluss der Tournee mit Iron Maiden hatte die Band die Ehre, bei Back To The Beginning bei Ozzy Osbournes letzter Show aufzutreten. Lzzy hat kürzlich bei People über dieses unvergessliche Erlebnis berichtet.

Halestorm werden den Rest des Augusts mit Volbeat auf Tournee verbringen, bevor sie im September und Oktober gemeinsam mit Lindsey Stirling auf Tournee gehen. Eine vollständige Liste der Termine findet ihr hier.

In Deutschland startet die Tour das erste mal im Oktober. Mehr Informationen zu Halestorm inklusive der Tourdaten findet ihr hier:

Halestorm online:

https://www.facebook.com/halestormrocks

https://www.instagram.com/halestormrocks/