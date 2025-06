Halestorm: veröffentlichen „Everest“ – den Titeltrack des kommenden Albums

Ende April kündigten Halestorm ihr neues Album Everest an, jetzt gibt es den Titeltrack zu hören – begleitet von einem Musikvideo, das ab sofort auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Band zu sehen ist. Das intensive Visual zeigt Menschen am Limit, Explosionen (im wörtlichen wie im übertragenen Sinne) – und dazwischen Halestorm in absoluter Hochform: wütend, leidenschaftlich, ungebremst. Everest ist das sechste Studioalbum der Grammy-prämierten Hardrock-Formation aus Pennsylvania und erscheint am 8. August bei Atlantic Records.

„I won’t ever rest / Till my dying breath / Till I have nothing left / Everest“ – in der Power-Ballade verarbeitet Lzzy Hale in eindringlichen Bildern den Kampf gegen innere Dämonen und den unerschütterlichen Willen, nicht aufzugeben. Gitarrenriffs türmen sich auf wie schroffe Felswände, während die schleppenden Drums jeden Schritt auf dem steilen, inneren Pfad nach oben hörbar machen. „All my life I had to fight / I don’t know why / I just keep going“, singt Hale – unbeirrbar, wild entschlossen. Ein ätherisches Piano-Outro schließt den Song ab, wie das Gefühl, nach einem kräftezehrenden Aufstieg endlich auf dem Gipfel zu stehen. Der Blick ist klar, der Atem ruhig. Der Kampf hat sich gelohnt.

„Unser Song Everest ist der Gipfel von allem, wofür wir je gekämpft haben – jeder Schrei, jede Narbe, jeder Sieg“, so Lzzy Hale. „Dieses Album sind WIR – lauter, mutiger und schonungslos ehrlich. Wie ein Fels in der Brandung des Sturms.“

Everest folgt auf die erste Radiosingle des Albums, Darkness Always Wins, die kürzlich die Top 20 in den amerikanischen „Active Rock Radio“-Charts knackte. Auch in Deutschland schaffte der Track den Sprung in die Airplay-Charts und wurde von Medien wie Rock Hard, Metal.de und MoreCore aufgegriffen.

Aktuell sind Halestorm auf Europa-Tournee und eröffnen für die Metal-Ikonen Iron Maiden. Im Juni steht eine Headliner-Show in Leipzig an. Im Juli folgt ein weiterer legendärer Termin: die allerletzte Show von Black Sabbath. Anschließend geht es zurück in die USA, wo sie unter anderem mit Volbeat auf Tour sind. Im September starten Halestorm dann ihre eigene (n)EVEREST-Tour durch Nordamerika, bei der Lindsey Stirling und Apocalyptica als Special Guests dabei sind. Im Oktober geht die The nEVEREST-Tour in Europa weiter, hier mit Support von der indischen Metalband Bloodywood sowie Kelsy Karter & The Heroines (nur UK). Hier sind die deutschen Tour-Stopps in der Übersicht:

3. Juni – Leipzig, Felsenkeller

22. Oktober – Wiesbaden, Schlachthof (mit Bloodywood)

23. Oktober – Oberhausen, Turbinenhalle 2 (mit Bloodywood)

25. Oktober – Hamburg, Inselpark Arena (mit Bloodywood)

1. November – Berlin, Columbiahalle (mit Bloodywood)

8. November – München, Zenith (mit Bloodywood)