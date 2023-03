Thundermother: neues Line-Up enthüllt weitere europäische Tourdaten

Mit vier Studioalben und zahllosen, von der Kritik gefeierten Live-Shows – darunter internationale Tourneen mit Bands wie den Scorpions – ist es mehr als deutlich geworden, dass Thundermother das Rock-Ethos wahrhaftig verkörpern. Das letzte Album der Band, Black And Gold (2022, AFM Records), wurde von Musikfans und Presse gleichermaßen gelobt.

Der jüngste Besetzungswechsel (ein ausführliches Video-Interview mit Gründungsmitglied und Thundermother-Gitarristin Filippa Nässil gibt es hier auf Blabbermouth zu sehen) hält die schwedischen Hardrock-Frontsängerinnen nicht davon ab, die Heavy-Musik-Szene weiterhin zu begeistern und uns auf einen wilden, spannungsgeladenen und kraftvollen Ritt in den dreckigen und doch eingängigen Rock’n’Roll-Sound mitzunehmen, für den die Band bekannt und beliebt ist: Mitreißende Party-Rock-Songs mit unwiderstehlichem Wohlfühl-Appeal!

Während sich Thundermother in neuer, starker Besetzung, bestehend aus Nässil, Sängerin Linnéa Vikström (Therion, At The Movies), Bassistin Majsan Lindberg und Schlagzeugerin Joan Massing (Honey Creek), derzeit auf eine ausgedehnte Europatournee vorbereiten – mit eigenen Headliner-Shows und als Special Guest der kultigen Scorpions – hat die Band ein lustiges Video aus dem Proberaum veröffentlicht. Seht euch Thundermother an, während sie von der Grand Dame des schwedischen Hard Rock, Erika, interviewt werden!

Erika Wagenius, auch bekannt als Erika Norberg, Erika Malmsteen und Erika Evenlind, ist eine Sängerin, Performerin und Songschreiberin in den Genres Pop-Rock, Glam-Metal und AOR. Neben ihrer Bekanntheit als Influencerin und Decibel TV-Moderatorin auf www.instagram.com/erikaerika666/ gehört sie zu den erfolgreichsten Rockkünstlern Schwedens, die mit Acts wie Europe, In Flames oder Candlemass aufgetreten sind, um nur einige zu nennen.

Seht euch das neue Interview mit den Königinnen des schwedischen Rocks hier an:

Erlebt Thundermother bei den folgenden Terminen live:

April 22 – (SE) Ski & Rock Sälen

May 09 – (FR) Lille Zenith (with Scorpions)

May 12 – (FR) Nantes Zenith (with Scorpions)

May 13 – (CH) Pratteln Z7 Konsertfabrik

May 14 – (DE) Dortmund Westfalenhalle (with Scorpions)

May 16 – (DE) Mannheim SAP Arena (with Scorpions)

May 17 – (DE) Nuremberg Hirsch

May 19 – (DE) Hannover ZAG Arena (with Scorpions)

May 20 – (DE) Hamburg Fabrik

May 21 – (DE) Stuttgart Schleyerhalle (with Scorpions)

May 23 – (DE) Berlin Mercedes Benz Arena (with Scorpions)

May 24 – (DE) Leipzig Hellraiser

May 25 – (DE) Obertraubling Airport-Eventhall

May 27 – (DE) Kaiserslautern Kammgarn

May 28 – (FR) Lyon Hall Tony Garnier (with Scorpions)

May 31 – (FR) Toulouse Zenith (with Scorpions)

June 02 – (IT) Milan Legend Club Milano

June 03 – (AT) Dornbirn Conrad Sohm

June 04 – (CZ) Pilson Metalfest Plzen

June 05 – (DE) Munich Olympiahalle (with Scorpions)

June 07 – (CZ) Brno-město Winning Group Arena

June 08 – (AT) Nickelsdorf Novarock Festival

June 10 – (SE) Sölvesborg Sweden Rock Festival

June 12 – (DK) Copenhagen Royal Arena Copenhagen (with Scorpions)

June 14 – (SE) Stockholm Avicii Arena (with Scorpions)

June 16 – (BE) Dessel Graspop Metal Meeting

June 18 – (FR) Clisson Hellfest

June 21 – (SE) Parksnäckan (with Halestorm)

July 08 – (DE) Tollrock

July 13 – (ES) Poerto de A Coruña (with Scorpions)

July 31 – (SI) Metaldayz

August 04 – (SE) Skogsröjet

Thundermother online:

www.thundermother.com

www.facebook.com/thundermother