Deathstars: präsentieren Lyric-Video for „Angel Of Fortune And Crime“

Die Spannung steigt! Die größte und unbestreitbar beste Band der Welt, die irgendwo zwischen Industrial und Rock/Metal angesiedelt ist: Deathstars! Sie haben im Vorfeld ihres mit Spannung erwarteten neuen Albums Everything Destroys You, das am 5. Mai über Nuclear Blast erscheinen wird, einen atmosphärischen, heftigen neuen Track veröffentlicht.

Nach zwei äußerst erfolgreichen Singles – This Is und Midnight Party – präsentiert uns die Band ein beeindruckendes Lyric-Video zur dunklen Hymne Angel Of Fortune And Crime.

Frontmann Whiplasher Bernadotte kommentiert den Song: „Für mich hat dieser Song ziemlich klare und präsente Deathstars-DNA, aber mit einigen neuen Blutlinien darin… Ich meine, es ist ein ziemlich geradliniger, grooviger, tiefschwarzer Song, aber mit einer gewissen Gesangsmelodie im letzten Teil, um das Muster komplett zu durchbrechen. Fast wie ein Stück Dunkelheit mit etwas Hoffnung, aber natürlich ohne die Hoffnung, haha.“

Seht euch das Lyric-Video hier an:

Vorbestellen / Anhören hier: https://deathstars.bfan.link/angeloffortuneandcrime-3985.ema

Die Tracklist von Everything Destroys You findet ihr im Time For Metal Release-Kalender:

Das Album wird in folgenden Formaten erscheinen:

– CD-Jewel-Case mit 16-seitigem Booklet

– 1LP-Hülle + A2-Poster weiß

– 1LP-Hülle + A2-Poster dunkelgrün & gelb gesprenkelt

Deathstars – Line-Up

Whiplasher Bernadotte – Gesang

Nightmare Industries – Gitarren und Keys

Cat Casino – Gitarren

Skinny Disco – Bass

Deathstars online:

www.deathstars.net/

www.facebook.com/deathstars/

www.instagram.com/deathstarsofficial/