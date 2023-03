Vicious Rain: veröffentlichen neue Single / Video „The Devil & Lovers“

Die neue Schweizer Band Vicious Rain, bestehend aus Sänger David Häusermann, Gitarrist und Sänger Mauro Gugerli, Gitarrist Tristan Meier, Bassist Loris De Notaristefano und Schlagzeuger Michael Teufelberger, hat ihre Debüt-Single The Devil & Lovers zusammen mit atemberaubenden Visuals veröffentlicht!

Schaut euch The Devil & Lovers jetzt auf dem Youtube-Kanal von Arising Empire an:

Vicious Rain wurde Ende 2022 gegründet und ist eine Alternative Metalcore-Band aus Baden in der Schweiz, die bereits mehrere Jahre an professioneller Aufnahme- und Live-Erfahrung mitbringt. Die Band kombiniert Einflüsse wie ineinander verschlungene Gesangs-/Schrei-Vocals – mit einer Prise hoffnungsvoller Singalongs, schreienden melodischen Leads, gekrönt von krachenden Breakdowns – und umfasst alles von der schweren Seite des Genres bis hin zur intimeren melodischen Seite. Der Geist der Band ist geprägt von ihrem gemeinsamen Glauben an die Bedeutung von Solidarität und der Rolle des Einzelnen bei der Verwirklichung einer gemeinsamen Vision. Textlich äußert sich die Band zu aktuellen und immer wiederkehrenden persönlichen Themen, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Sie sind der Meinung, dass Selbstreflexion der Schlüssel zum Wachstum ist.

Der Song wurde von Manuel Renner (Senna, Consvmer) co-produziert, aufgenommen, gemischt und gemastert.

„Es ist ein besonderer Song für uns, da es der erste war, den wir zusammen geschrieben haben. Wir haben sofort einen natürlichen Rhythmus und Flow gefunden, und der Schreibprozess fühlte sich mühelos an. Unser Co-Produzent Manuel war ein unschätzbarer Partner, der uns geholfen hat, den Song zu verfeinern und ihn auf die nächste Stufe zu bringen. Mirko Witzkis atemberaubende visuelle Darstellung unterstreicht die Botschaft und die Emotionen des Songs noch weiter. Insgesamt war die Entwicklung dieses Songs eine lustige und angenehme Reise, und wir freuen uns, ihn mit allen zu teilen“, sagt Gitarrist und Sänger Mauro Gugerli.

„The Devil & Lovers ist ein zu Herzen gehender Song, der die bittersüße Geschichte zweier Menschen erzählt, die eine tiefe Leidenschaft und Verbindung teilen, aber durch die Umstände oder das Timing getrennt werden. Der Song fängt die intensiven Gefühle von Liebe und Sehnsucht ein und symbolisiert gleichzeitig die Hindernisse, die zwei Menschen davon abhalten können, zusammen zu sein. Es ist ein Zeugnis für die universelle menschliche Erfahrung unerfüllter Sehnsucht und die Kämpfe, denen wir uns stellen, wenn wir unseren Herzenswünschen nachgehen.“

– David Häusermann (Gesang)

Mit The Devil & Lovers zeigen Vicious Rain ihre ehrlichen Emotionen, Herzblut und Leidenschaft. Die Zukunft sieht für das Quintett vielversprechend aus.

Zu ihrer ersten Veröffentlichung über Arising Empire sagt die Band: „Dies ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung und es fühlt sich gut an, dies in Zusammenarbeit mit der Arising Empire-Familie zu tun. Wir sind sehr gespannt und freuen uns auf unsere erste Zusammenarbeit!“

Vicious Rain sind:

David Häusermann | Gesang

Mauro Gugerli | Gitarre & Gesang

Tristan Meier | Gitarre

Loris De Notaristefano | Bass

Michael Teufelberger | Schlagzeug

https://www.instagram.com/viciousrainband

https://www.facebook.com/viciousrainband

https://viciousrain.com