Kryptos: veröffentlichen neues Album „Decimator“ über AFM Records

Vergangenen Freitag erschien das neue Album Decimator der indischen Heavy Metal Band Kryptos bei AFM Records. Die Platte könnt ihr hier bestellen!

Zur Feier des Tages, haben Kryptos ein Musikvideo zu ihrer neuesten Single We Are The Night online gestellt. Frontmann Nolan Lewis: „Begleitet Kryptos in unserer Single We Are the Night, während wir uns mit einer unerschütterlichen Einstellung und dem puren Metal-Spirit durch die Höhen und Tiefen des Tourlebens kämpfen.“

Das Musikvideo zur donnernden neuen Single We Are The Night könnt ihr jetzt hier ansehen:

Kryptos-Frontmann Nolan Lewis kommentiert: „Take a ride with Kryptos on our latest single We Are The Night as we battle through the highs and lows of touring with a never say die attitude and pure metal spirit.“

Für 2024 hatte die Band zahlreiche Tourtermine geplant, einschließlich ihrer ersten Headliner Tournee in Australien, welche nun auf 2025 geschoben werden musste. Die bittere Nachricht und das kürzlich veröffentlichte Statement von Kryptos lest ihr hier:

„Metalheads und tourende Bands, aufgepasst! Unsere Gitarren, Pedalboards, Drumkit und weiteres Bühnen-Equipment wurden im Mai 2024 von unserem tschechischen Tourbusfahrer gestohlen! Er nahm unsere Ausrüstung und verkaufte sie für so gut wie nichts an ein Pfandhaus in Prag. Trotz seines vollständigen schriftlichen Geständnisses bei der tschechischen Polizei und trotz unserer zahlreichen Anzeigen scheint es keinerlei Maßnahmen zu geben. Er läuft frei herum, während wir aufgrund der enormen Kosten, die wir tragen mussten um die Electrify Europa Tour fortzusetzen und den Verlust unseres geliebten Equipments zu decken, in einem großen finanziellen Loch stecken. Wir sind nicht die Art von Band, die um Almosen bittet, aber wir freuen uns über jede Unterstützung! Besucht unbedingt den AFM Records Store und schnappt euch ein Exemplar unseres kommenden Studioalbums Decimator, oder schaut auf unserem Bandcamp vorbei und holt euch etwas von dem Merch, das wir zum Verkauf anbieten. Wir sind angeschlagen und verletzt, aber wir sind noch lange nicht am Ende. Wir werden niemals aufgeben und Heavy Metal wird niemals sterben! Wir werden bald wieder auf Tour sein, aber bis dahin spielt unsere Musik laut!“

Ihr könnt die Band über den AFM Records Shop: https://shop.afm-records.de/kryptos/ oder Bandcamp: https://kryptosindia.bandcamp.com/ unterstützen.

Mehr Infos zu Kryptos und ihrem brandneuen Album Decimator findet ihr hier:

Kryptos sind:

Nolan Lewis – Vocals, Gitarre

Rohit Chaturvedi – Gitarre

Ganesh K – Bass

Vijit Sing – Drums

Kryptos online:

https://www.kryptosmetal.com

https://www.facebook.com/KryptosIndia

https://www.instagram.com/kryptosindia