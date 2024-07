Octoploid: langerwartetes Debütalbum „Beyond The Aeons“ ab sofort in den Läden

Octoploid, die von Bassist Olli-Pekka „Oppu“ Laine (Amorphis, Barren Earth, Mannhai) ins Leben gerufene Band, entführt Fans in aller Welt in ihr ureigenes musikalisches Universum, das den Titel Beyond The Aeons trägt. Anlässlich des Erscheinens der Scheibe, die via Reigning Phoenix Music (RPM) veröffentlicht wird, präsentiert die Truppe ein weiteres Video aus ihrem Erstwerk. Auf YouTube gibt es ab sofort deren Abschlusstrack, A Dusk Of Vex [feat. Jón Aldará], zu hören:

„Ein gewaltiges Midtempo-Death-Metal-Riff, ein stadiontauglicher Refrain, ein verschachteltes Grundgerüst und ein 70er-AOR-Outro: All dies verschmilzt in diesem Song und beweist, dass es nicht nur möglich ist, ein einheitliches Stück aus derart verschiedenen Zutaten zu schaffen. A Dusk Of Vex [feat. Jón Aldará] ist schlicht der lebende Beweis dafür!“, erklärt Bandkopf Laine.

Bestellt das Album im physischen Format eurer Wahl (CD-Digi oder umweltfreundliches, marmoriertes Dusk Of Vex-Recycling-Vinyl), streamt es oder sichert es euch digital: https://octoploid.rpm.link/beyondtheaeonsPR

Neugierig geworden? Dann stöbert doch gleich mal im Beyond The Aeons-Review (hier) von unserem begeisterten Time For Metal-Redakteur Kay L., der solide 8,5 von 10,0 Punkten für diese Scheibe vergeben hat:

Die Albumveröffentlichung geht auch mit Octoploids Live-Debüt, das kommenden Monat, am 02. August, im On The Rocks (Helsinki, Finnland) stattfinden wird, einher. Seid dabei, wenn die Band erstmalig eine Bühne betritt und sichert euch bei Tiketti (hier)Karten!

Mehr Infos zu Octoploid und ihrem neuen Album Beyond The Aeons findet ihr hier:

Octoploid sind:

Mikko Kotamäki – Gesang (live)

Peter Salonen – Gitarre

Kim Rantala – Keyboard

Olli-Pekka Laine – Bass, Keyboard, Begleitgesang

Mikko Pietinen – Schlagzeug, Perkussion

Octoploid online:

Facebook | Instagram