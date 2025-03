Echoes Of The Extinct: veröffentlichen mit „Virus“ dritte Single vom kommenden Debütalbum

Echoes Of The Extinct aus Jyväskylä, Finnland, werden am 25. April 2025 ihr Debütalbum Era Of Darkness veröffentlichen. Nun präsentiert die Band ihre dritte und letzte Single Virus, die laut den Musikern unabhängig voneinander, ohne Wissen des jeweils anderen, in den Bereichen Gitarre und Schlagzeug geschrieben wurde. Überraschenderweise harmonieren die Teile jedoch perfekt miteinander. Ursprünglich als Generic Metalcore Song betitelt, entwickelte sich der Track zu einem progressiven Stück von sechs Minuten Länge, das mit komplexen Metalcore-Riffs, eindrucksvollen Tapping-Leads, brutal tiefgestimmten Breakdowns und starken Melodien aufwartet. Die Struktur des finalen Songs ist alles andere als generisch.

Die Texte thematisieren das menschliche Verhalten in seiner eigenen Umgebung. Anstatt in Harmonie mit der Natur zu leben, verhält sich die Menschheit wie ein Virus – sie zerstört ihre Umgebung und letztlich sich selbst. Trotz ihrer enormen Zerstörungskraft ist die Menschheit nicht immun gegen das Aussterben und wird letztendlich ihr eigenes Massengrab schaufeln. Während die Natur und die Umwelt sich jedoch im Laufe der Zeit erholen werden, wird dieser Parasit verschwunden sein. Die Zeit läuft ab. Die letzten Momente, um uns selbst zu retten, stehen bevor. Erschein wird die Platte bei Inverse Records und kann bereits vorbestellt werden.

Era Of Darkness Tracklist:

1. Remedy

2. Empathy

3. Era Of Darkness

4. Virus

5. Conflict

6. Last Page