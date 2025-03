Dvne: kündigen Europatournee im Mai an

Dvne aus Glasgow haben gerade eine Europatournee zum Support ihres neuesten Albums Voidkind angekündigt!

Dvne – Europatour 2025

01/05/2025 UK Glasgow – Cathouse

02/05/2025 UK Leeds – Key Club

03/05/2025 UK Nottingham – Rescue Rooms

04/05/2025 UK Norwich – Waterfront

06/05/2025 BE Sint Niklas – De Casino

07/05/2025 NL Groningen – Vera

09/05/2025 NO Oslo – Desertfest

10/05/2025 SE Stockholm – Bar Brooklyn

11/05/2025 DK Copenhagen – Beta

13/05/2025 DE Berlin – Cassiopeia

14/05/2025 PL Poznan – Pod Minoga

15/05/2025 PL Warsaw – Voodoo

16/05/2025 AT Vienna – Escape

18/05/2025 SI Ljubjiana – KUD Channel Zero

19/05/2025 HR Zagreb – Klub Mocvara

20/05/2025 RS Novi Sad – SKCNS Fabrika

21/05/2025 BG Sofia – Pave Club

22/05/2025 GR Thessaloniki – 8ball Club

23/05/2025 GR Larissa – Skyland

24/05/2025 GR Athens – Gazarte

27/05/2025 IT Bologna – Feakout Club

28/05/2025 CH Martngy – Caves Du Manoir

29/05/2025 CH Zurich – Exil

30/05/2025 DE Mainz – Schon Schön

31/05/2025 NL Haarlem – Patronaat

01/06/2025 UK London – Oslo Hackney

12/06/2025 CZ Hradec Kralove – Rock For People

08/08/2025 BE Kortrijk – Alcatraz Festival

16/08/2025 UK Bristol – Arctangent Festival

Die 2013 in Edinburgh von dem Franzosen Victor Vicart und dem schottischen Einheimischen Dudley Tait gegründete Band Dvne hat seit ihrem zweiten Album, dem 2021 veröffentlichten, kaleidoskopisch faszinierenden Etemen Ænka, das erste Release beim legendären Label Metal Blade Records, an Fahrt gewonnen. Dieses Album ermöglichte es Dvne, UK- und Europatourneen als Headliner zu starten und Auftritte bei renommierten Festivals wie Hellfest, ArcTanGent, Desertfest, Damnation und Resurrection zu ergattern. Ein Live-EP mit neu interpretierten Albumtracks, das 2022 erschienene Cycles Of Asphodel, hielt das Interesse der schnell wachsenden Fangemeinde aufrecht.

Die Songs auf Voidkind sind prägnanter, direkter und einprägsamer, während die Klanglandschaften den strahlenden, sich entwickelnden und hypnotischen Fluss beibehalten. Dies wird durch weniger Schichten von klanglicher Ornamentik erreicht, was bewusst näher an den feurigen Live-Sound von Dvne heranführt. Thematisch setzt Voidkind die Erzählung der Band fort, die eine religiöse Gruppe über die Generationen hinweg von Anfang bis Ende verfolgt.

Voidkind wurde zwischen September und November 2023 im Craigiehall Temple und auf der Byres Farm in Edinburgh in Schottland aufgenommen und enthält atemberaubende Kunstwerke von Felix Abel Klaer.

Voidkind online:

Facebook: https://www.facebook.com/DvneUK

Instagram: https://www.instagram.com/dvne_uk