Dvne: veröffentlichen neue Single “Abode Of The Perfect Soul”

Die schottischen Progressive-Post-Metal-Alchimisten Dvne haben ihre monumentale neue Single Abode Of The Perfect Soul veröffentlicht. Der Track stammt aus dem neuen Album der Band, Voidkind, das am 19. April über Metal Blade Records erscheint.

Voidkind ist es gelungen, neue Ausdrucksformen für Dvne zu finden. Die Songs sind pointierter, direkter und einprägsamer, aber die Klanglandschaft ist immer noch ein strahlender, sich entwickelnder, hypnotischer Fluss, der mit weniger Schichten von Klangverzierungen erreicht wird und bewusst näher an Dvnes aufflammenden Live-Sound heranführt. Und trotz der Ergänzung eines Vollzeit-Keyboarders hat Victor keinen Zweifel an dem entscheidenden Merkmal des Albums: „Wir wollten sehr klare linke und rechte Gitarren und druckvollere Drums und Bässe, die sich live besser umsetzen lassen. Und die Synthesizer mussten klarer sein. Es ist sehr einfach, fünf Gitarren auf jede Seite zu packen, viele verschiedene Stimmen und Keyboards, aber dann sieht man am Ende live eine Band mit einem Album, das man wirklich mag, und die Songs klingen nicht wie die Platte. Genau das wollten wir vermeiden. Sobald der Song beginnt, wollen wir, dass die Leute das Riff sofort erkennen.“

Konzeptionell führen die Texte die übergreifende Erzählung der Band fort – „die Verfolgung einer religiösen Gruppe durch die Generationslinie vom Anfang bis zu ihrem Ende“ – während Voidkinds außergewöhnliches Coverartwork das Hauptthema dieses Kapitels darstellt: „Ein gottähnliches Wesen, das seine Anhänger durch ihre Träume verführt und anlockt, und die generationenübergreifende Reise dieser Anhänger, um ihre göttliche Dimension zu erreichen.“

Während die erste Single Plerõma als Schlüsselmoment der Geschichte des Albums dient, in der die Gläubigen die Essenz ihrer Gottheit in sich aufnehmen und ein neues Gefühl der erwachten Existenz erlangen – der wesentliche erste Schritt ihrer Transformation -, treibt die neueste Single Abode Of The Perfect Soul die Bekehrung voran.

Vicart kommentiert: „Abode Of The Perfect Soul behandelt einen weiteren Schritt in der Transformation der Jünger und ihren Übergang in das Reich ihrer Gottheiten, der sie sowohl zu ihrem Tod als auch zu ihrer Wiedergeburt führt. Es ist wahrscheinlich einer der härteren Tracks auf dem Album, aber auch einer der vielseitigsten Songs, die wir je geschrieben haben, mit vielen Veränderungen von Motiv und Stimmung. Wir haben das Gefühl, dass es verdeutlicht, wo Dvne musikalisch im Moment steht.“

Dvne sprengen das Portal mit Abode Of The Perfect Soul und stoßen die HörerInnen in smaragdgrüne Spiralen des Grauens, der Ehrfurcht und des Staunens. Schwere und fesselnde Riffs, verwoben mit Schichten von üppigen melodischen Zeilen, das sind Dvne jetzt.

Seht das Visualizer Video für Abode Of The Perfect Soul auf YouTube hier:

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: