Dvne: veröffentlichen ihr Live-Album „Cycles Of Asphodel“ auf Vinyl

Während die Welt noch mitten in der Pandemie steckte, entschlossen sich Dvne, einen digitalen Livestream von vier Songs ihres 2021er Albums Etemen Ænka einzurichten, um den Fans die neuen Songs endlich auf eine sichere Art und Weise näher zu bringen. Die herausragende Live-Performance wurde in ihrer Heimatstadt Edinburgh mit Hilfe des Produzenten Graeme Young aufgenommen, der auch Etemen Ænka produziert hat. Zum ersten Mal überhaupt präsentierte die Band die neuen Songs live mit Special Guest Lissa Robertson an Geige und Gesang.

Aus dieser Live-Aufnahme entstand die 2022er-Veröffentlichung von Cycles Of Asphodel, die jetzt auf Vinyl erhältlich und hier zu finden ist: orcd.co/dvne-cycles

Die Trackliste von Cycles Of Asphodel findet ihr im Time For Metal Release-Kalender: hier

Ihr könnt euch auch die Live-Performance von Cycles Of Asphodel hier ansehen:

Metal-Digest.com schrieb Folgendes über das Album, das ursprünglich am 20. Mai 2022 veröffentlicht wurde:

„Mit dem Fokus auf nur vier Tracks von ihrem Etemen Ænka-Album ist dies kein Album mit langgezogenen Tracks voller Publikumsinteraktionen mit langweiligen, ausgetrockneten Rufen und Antworten oder 20 Minuten Schlagzeugsolo, das noch nicht einmal zu Ende ist, wenn man pissen geht und sich ein Bier holt. Stattdessen sind es Dvne, die die Tracks hier kreativ umgestalten, mit dem Einsatz einiger geschmackvoller Geigen von und gepaart mit dem Gesang von Lissa Robertson und einigen schönen Keyboards von Evelyn May Hedges, die zusammen diesem progressiven Post-Metal eine ganz andere Dimension verleihen, die garantiert auch Fans jenseits der üblichen The Ocean Collective, Mastodon und Neurosis anziehen wird.“

Das Line-Up von Dvne für die Live-Aufnahme von Cycles of Asphodel besteht aus Victor Vicart (Gitarre, Gesang und Keyboards), Dudley Tait (Schlagzeug), Daniel Barter (Gitarre und Gesang), Allan Paterson (Bass), Lissa Robertson (Violine und Gesang) und Evelyn May Hedges (Tasten).

Die Band hat einige bevorstehende Auftritte und plant, im September ins Studio zu gehen, um ihr drittes Album aufzunehmen.

Kommende Shows:

11/04 – Glasgow, UK – Stereo

12/04 – Nottingham, UK – Bodega

13/04 – Sheffield, UK – The Corporation

14/04 – Bristol, UK – The Crofters Rights

15/04 – London, UK – Oslo

16/04 – Manchester, UK – Soup

28/06 – 01/07 – Viveiro, ES – Resurrection Fest

16/08 – Somerset, UK – Arctangent Festival

Über die Band:

Dvne ist eine fünfköpfige Progressive-Metal-Band aus Edinburgh, Schottland. Gegründet im Jahr 2013, nannte sich die Band damals Dune in Anlehnung an Frank Herberts gleichnamiges Meisterwerk; ein Statement für die gemeinsame Besessenheit der Band für Sci-Fi und Fantasy aller Art, deren Inspiration ihre Musik bis heute beeinflusst hat.

Nachdem sie 2017 mit ihrem ersten Album Asheran in der Szene Fuß gefasst hatten, sicherten sich Dvne Tourneen in Großbritannien, Europa und den USA mit Eyehategod, Elder und Inter Arma und traten bei renommierten Festivals wie Psycho Las Vegas 2018, Desertfest London 2019 und Inferno Festival 2019 auf.

Im März 2021 veröffentlichten Dvne ihr bahnbrechendes zweites Album Etemen Ænka, das von Fans und Presse weltweit gleichermaßen gefeiert wurde und daher auf vielen Listen für das Album des Jahres landete, was dazu führte, dass Dvne bei den Scottish Alternative Music Awards 2021 als „Best Metal Act“ ausgezeichnet wurde. Nach der Veröffentlichung tourten Dvne ausgiebig durch Großbritannien und Europa mit Bands wie High On Fire, Villagers Of Ioannina City und Bossk und traten bei den Desertfest-Editionen in London und Berlin, dem Arctangent Festival und dem Freak Valley Festival auf.

Dvne sind eine Band der großen Kontraste, die titanische Schwere und filigrane Sanftheit miteinander verwebt, komplexe lyrische Ideen mit fesselnden Geschichten, und dies wurde auf dem zweiten Album Etemen Ænka nur noch erweitert und konzentriert. „Es ist ein sehr dichtes und vielschichtiges Album, das mehrfaches Anhören lohnt, und während dies ein wiederkehrender Aspekt unserer Musik wird, haben wir das Gefühl, dass wir dieses Mal noch weiter gegangen sind. Es ist auch ein sehr polarisierendes Album, gefühlsmäßig gesehen. Die schweren Abschnitte sind, nun ja, sehr schwer, während die cleanen Abschnitte viel komplizierter und zarter sind und auf eine Art und Weise, die in einem Studio Ghibli Anime-Soundtrack nicht fehl am Platz wäre“ , erklärt die Band. Ihr Name ist eine Anspielung auf das zeitlose Sci-Fi-Epos Dune von Frank Herbert, ein Genre, in dem sie sich gerne bewegen und das sich auch im lyrischen Inhalt der Platte widerspiegelt. Während sie ein eigenes Universum erschaffen wollen, behandeln sie auch ernstere Themen, die mit der Gesellschaft, in der wir leben, zu tun haben. Während Asheran sich sehr auf ihre Beziehung zu ihrer Umgebung und der Umwelt konzentrierte, konzentriert sich Etemen Ænka viel mehr auf soziale Themen und insbesondere auf Ungleichheiten und die menschliche Beziehung zur Macht.

Dvne Line-Up:

Victor Vicart – Gitarre, Keys, Gesang

Daniel Barter – Gitarre, Gesang

Dudley Tait – Schlagzeug

Allan Paterson – Bass, Gitarre

Maxime Keller – Keyboards

Gelegentliche Live-Mitglieder:

Alexandros Keros -Bass

Orestis Zafeiriou – Keyboards

Dvne Line-Up (Live-Aufnahmen):

Victor Vicart – Gitarre, Gesang, Tasten

Dudley Tait – Schlagzeug

Daniel Barter – Gitarre, Gesang

Allan Paterson – Bass

Lissa Robertson – Geige, Gesang

Evelyn May Hedges – Keyboards

