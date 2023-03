Paradise Lost: begrüßen Guido Zima als neuen Schlagzeuger

Die britischen Gothic-Metal-Legenden Paradise Lost freuen sich, Guido Zima am Schlagzeug begrüßen zu dürfen, der das Line-Up der Band wieder komplettiert.

Greg Mackintosh kommentiert:

„Wir begrüßen Guido als neuen Schlagzeuger von Paradise Lost. Er hat sich mit uns auf unserer Europatour Ende 2022 die Zähne ausgebissen. Guido hat einen so guten Job gemacht, dass wir uns entschieden haben, ihn zu unserem neuen Schlagzeuger zu machen. Er wird bei allen kommenden PL-Shows spielen und mit uns an neuem Material für unser nächstes Album arbeiten, das nächstes Jahr erscheinen soll.“

Die Band wird diesen Sommer einige Festivalshows spielen, bevor sie ins Studio zurückkehrt, um an ihrem nächsten Studioalbum zu arbeiten.

Hier die Tourdaten:

29.04. UK Uprising Festival

13.05. BE Durbuy Rock Festival

27.05. NL Graveland

18.06. FR Hellfest

24.06. CZ Basinfire

06.07. DE Rockharz

08.07. FR Plane’R Fest

21.07. DE Baden In Blut

22.07. DE Rock Unter den Eichen

29.07. GR Chania Rock Fest

02.08. SL Metal Days

26.08. DK Naestved Metalfest

03.09. MX Candelabrum Metal Fest

Paradise Lost wurden 1988 in Halifax, West Yorkshire, gegründet und waren unwahrscheinliche Kandidaten für Metal-Ruhm, als sie aus dem Schatten traten und den britischen Underground infiltrierten. Aber sie begnügten sich nicht damit, mit ihrem frühen Death/Doom-Meisterwerk Gothic ein ganzes Subgenre zu begründen oder mit der geballten Power von Draconian Times (1995) den Metal-Mainstream zu erobern, sondern haben in der Folgezeit mit Geschick und Anmut mehrere Genregrenzen überschritten und sich von der pechschwarzen Alt-Rock-Meisterschaft der 90er-Klassiker One Second und Host bis hin zur muskulösen, aber kunstvollen Pracht von Faith Divides Us – Death Unites Us (2009) und Tragic Idol (2012) mit der nonchalanten Finesse von Großmeistern weiterentwickelt. Die letzten beiden Alben der Band – The Plague Within (2015) und Medusa (2017) – sahen eine viel gefeierte Rückkehr zu brutalem Denken der alten Schule, über zwei zermalmende Monolithen zu Tod und spiritueller Niederlage in Zeitlupe. Paradise Lost, die stets als eine der charismatischsten Live-Bands des Metals gefeiert werden, kommen in diesem neuen Jahrzehnt als Veteranen, Legenden und verehrte Aushängeschilder für mehrere Generationen von düsteren Metalheads an. Im Einklang mit ihrer unbeirrbaren Weigerung, das Erwartete zu liefern, bringt 2020 eines der bisher vielfältigsten und verheerendsten Werke der Band. Ihr letztes Album Obsidian wurde im Frühjahr 2020 veröffentlicht und stürmte mit großem Erfolg die internationalen Charts.

